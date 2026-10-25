🌊 57 especies desconocidas descubiertas en las profundidades

Desde las profundidades del Atlántico, los investigadores han sacado 57 especies animales que aún eran desconocidas para la ciencia.

Todo comienza en 2025, frente a las costas de Argentina. El buque científico Falkor (too) explora el cañón submarino de Mar del Plata, un inmenso valle excavado en el fondo del océano. Su robot SuBastian desciende a varios miles de metros y filma un mundo poblado por corales, crustáceos y animales de formas asombrosas.

Esta holoturia (pepino de mar) de las profundidades fue bautizada «Loki» debido a sus prominentes apéndices corniformes, que evocan al dios de la mitología nórdica.

Captada en video y en imágenes in situ en alta definición sobre el fondo marino del cañón submarino de Mar del Plata, forma parte de las diez nuevas especies de holoturias descubiertas.

Las imágenes ya habían atraído a millones de curiosos durante su emisión en directo. Pero los científicos también llevaron especímenes para examinarlos. Porque ver un animal extraño no basta para saber si pertenece a una especie nueva: hay que comparar su anatomía con la de las especies ya descritas.

En julio de 2026, una veintena de especialistas se reunieron durante dos semanas en Buenos Aires para analizar estas muestras. Su trabajo permitió reconocer 57 especies nuevas para la ciencia, así como cinco géneros nuevos. Los especímenes procedían principalmente de la expedición de Mar del Plata, junto con otras colecciones argentinas.

Entre los descubrimientos figura un asombroso pepino de mar apodado «Loki». No se parece mucho a la hortaliza cuyo nombre lleva: es un animal marino de cuerpo blando, dotado de apéndices que evocan pequeños cuernos. Fue observado a 2.577 m de profundidad, allí donde la luz del Sol ya no llega.

El buque oceanográfico Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, utilizado para explorar el cañón submarino de Mar del Plata, frente a las costas de Argentina.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Argentina, CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Los investigadores también reconocieron 20 especies de diminutos crustáceos llamados copépodos. Solo se examinó una pequeña parte de las muestras de este grupo, y cada espécimen estudiado pertenecía a una especie desconocida. El equipo también identificó 22 especies de equinodermos, 14 de corales y animales emparentados, así como un molusco.

Todas estas especies aún no han sido descritas y nombradas oficialmente. Para incluir una especie en los catálogos científicos, hay que publicar una descripción que permita distinguirla de las demás. Algunas identificaciones aún requerirán análisis genéticos. Por tanto, las cifras anunciadas corresponden al trabajo de identificación ya realizado.

Estos animales viven en una región donde se encuentran corrientes oceánicas cálidas y frías. Esta mezcla favorece una vida abundante incluso en las profundidades. En Mar del Plata, el cañón supera los 3.500 m, pero solo se ha explorado una pequeña parte de sus hábitats.

Está prevista una nueva expedición entre febrero y marzo de 2027, esta vez en otro cañón submarino argentino. Los investigadores esperan encontrar allí animales emparentados con los de Mar del Plata, pero también descubrir cuántas otras especies siguen ocultas en el fondo del Atlántico.