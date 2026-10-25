🌊 57 espèces inconnues découvertes dans les profondeurs

Des profondeurs de l’Atlantique, les chercheurs ont ramené 57 espèces animales qui étaient encore inconnues de la science.

Tout commence en 2025, au large de l’Argentine. Le navire scientifique Falkor (too) explore le canyon sous-marin de Mar del Plata, une immense vallée creusée dans le fond de l’océan. Son robot SuBastian descend à plusieurs milliers de mètres et filme un monde peuplé de coraux, de crustacés et d’animaux aux formes étonnantes.

Cette holothurie (concombre de mer) des grands fonds a été baptisée « Loki » en raison de ses appendices cornus proéminents, évoquant le dieu de la mythologie nordique.

Capturée en vidéo et en images in situ en haute définition sur le fond marin du canyon sous-marin de Mar del Plata, elle fait partie des dix nouvelles espèces d'holothuries découvertes.

Les images avaient déjà attiré des millions de curieux lors de leur diffusion en direct. Mais les scientifiques ont aussi rapporté des spécimens à examiner. Car voir un animal étrange ne suffit pas à savoir s’il appartient à une espèce nouvelle : il faut comparer son anatomie à celle des espèces déjà décrites.

En juillet 2026, une vingtaine de spécialistes se sont réunis pendant deux semaines à Buenos Aires pour analyser ces prélèvements. Leur travail a permis de reconnaître 57 espèces nouvelles pour la science, ainsi que cinq genres nouveaux. Les spécimens provenaient principalement de l’expédition de Mar del Plata, avec d’autres collections argentines.

Parmi les découvertes figure un étonnant concombre de mer surnommé « Loki ». Il ne ressemble guère au légume dont il porte le nom : c’est un animal marin au corps mou, doté d’appendices évoquant de petites cornes. Il a été observé à 2 577 m de profondeur, là où la lumière du Soleil ne parvient plus.

Le navire océanographique Falkor (too) du Schmidt Ocean Institute, utilisé pour explorer le canyon sous-marin de Mar del Plata, au large de l’Argentine.

Photo : Ambassade des États-Unis en Argentine, CC BY 4.0, Wikimedia Commons.

Les chercheurs ont aussi reconnu 20 espèces de minuscules crustacés appelés copépodes. Seule une petite partie des échantillons de ce groupe a été examinée, et chaque spécimen étudié appartenait à une espèce inconnue. L’équipe a également identifié 22 espèces d’échinodermes, 14 de coraux et d’animaux apparentés, ainsi qu’un mollusque.

Toutes ces découvertes ne sont pas encore officiellement décrites et nommées. Pour inscrire une espèce dans les catalogues scientifiques, il faut publier une description permettant de la distinguer des autres. Certaines identifications demanderont encore des analyses génétiques. Les chiffres annoncés correspondent donc au travail d’identification déjà réalisé.

Ces animaux vivent dans une région où se rencontrent des courants océaniques chauds et froids. Le mélange favorise une vie abondante jusque dans les profondeurs. À Mar del Plata, le canyon dépasse 3 500 m, mais seule une petite partie de ses habitats a été explorée.

Une nouvelle expédition est prévue entre février et mars 2027, cette fois dans un autre canyon sous-marin argentin. Les chercheurs espèrent y rencontrer des animaux apparentés à ceux de Mar del Plata, mais aussi découvrir combien d’autres espèces restent encore cachées au fond de l’Atlantique.