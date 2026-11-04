Bei der Vorbereitung von Versuchen gegen Alzheimer entdeckten Forschende, dass ihr Molekül bereits natürlicherweise im menschlichen Blut vorkam.

Die Geschichte beginnt mit einem kleinen Molekül namens HAEE, das im Labor hergestellt wurde. Es besteht aus vier Grundbausteinen von Proteinen, den sogenannten Aminosäuren. Die Forschenden hatten es entwickelt, um zu verhindern, dass bestimmte Proteine im Gehirn verklumpen – ein Vorgang, der mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung steht.

Ein gegen Alzheimer entwickeltes Molekül existierte bereits in unserem Blut

Diese als Amyloide bezeichneten Proteine können sich zwischen den Nervenzellen ansammeln und Plaques bilden. Das Molekül HAEE wurde entwickelt, um die Wirkung von Zink zu hemmen, das ihre Zusammenlagerung erleichtert. Tierversuche hatten ermutigende Ergebnisse geliefert, doch seine Wirksamkeit als Behandlung beim Menschen wurde nicht nachgewiesen.

Bevor klinische Studien in Betracht gezogen werden konnten, musste das Team eine Methode entwickeln, um HAEE im Blut nachzuweisen und zu verfolgen, was damit geschieht. Im Verlauf dieser Überprüfungen kam eine Überraschung zutage: Der Stoff war bereits in den Proben vorhanden, selbst bei Personen, die ihn nie erhalten hatten.

Die Forschenden analysierten das Blut von 150 Freiwilligen ohne diagnostizierte kognitive Störung. Alle besaßen dieses kleine Molekül natürlicherweise. Das bedeutet, dass der menschliche Körper eine Verbindung produziert oder durch einen noch zu klärenden Mechanismus enthält, die mit der im Labor entwickelten identisch ist.

Anschließend untersuchte das Team 200 Personen mit einer klinischen Diagnose der Alzheimer-Krankheit. Die durchschnittliche HAEE-Konzentration in ihrem Blut lag bei etwa 175 Pikogramm pro Milliliter, gegenüber 360 bei den Kontrollpersonen – also fast zweimal niedriger. Dieser Unterschied war deutlich, doch es lässt sich noch nicht sagen, warum er besteht.

Begünstigt ein Mangel an HAEE die Krankheit, oder senkt die Krankheit den HAEE-Spiegel? Die Forschenden kennen die Antwort nicht. Die Analysen wurden bei bereits diagnostizierten Patientinnen und Patienten durchgeführt. Sie beweisen daher nicht, dass das Molekül Alzheimer vor dem Auftreten von Symptomen erkennen könnte.

Auch bei den Ergebnissen ist Vorsicht geboten. Die Diagnosen wurden nicht systematisch durch biologische Untersuchungen des Gehirns bestätigt. Die Studie wurde von dem Unternehmen finanziert, das Patente zur Nutzung von HAEE besitzt. Daher sind Überprüfungen durch andere Forschungsteams erforderlich.

Diese Entdeckung könnte zu zwei neuen Forschungsansätzen führen: die natürliche Rolle von HAEE besser zu verstehen und zu prüfen, ob seine Menge im Blut nützliche Informationen über Alzheimer liefern kann. Derzeit gibt es jedoch weder einen validierten Bluttest, der allein auf diesem Molekül beruht, noch ein HAEE-haltiges Medikament, dessen Wirksamkeit beim Menschen nachgewiesen ist.