Ao preparar ensaios contra o Alzheimer, pesquisadores descobriram que a molécula deles já existia naturalmente no sangue humano.

A história começa com uma pequena molécula chamada HAEE, fabricada em laboratório. Ela é composta por quatro elementos básicos das proteínas, chamados aminoácidos. Os pesquisadores a projetaram para impedir que certas proteínas se aglomerassem no cérebro, um fenômeno associado à doença de Alzheimer.

Uma molécula criada contra o Alzheimer já existia no nosso sangue

Essas proteínas, chamadas amiloides, podem se acumular entre as células nervosas e formar placas. A molécula HAEE foi projetada para dificultar a ação do zinco, que facilita sua aglomeração. Experimentos com animais haviam apresentado resultados promissores, mas sua eficácia como tratamento em humanos não foi comprovada.

Antes de poder considerar ensaios clínicos, a equipe precisava desenvolver um método para encontrar a HAEE no sangue e acompanhar o que acontece com ela. Foi durante essas verificações que surgiu uma surpresa: o composto já estava presente nas amostras, mesmo em pessoas que nunca o haviam recebido.

Os pesquisadores analisaram o sangue de 150 voluntários sem transtorno cognitivo diagnosticado. Todos possuíam naturalmente essa mesma pequena molécula. Isso significa que o corpo humano produz, ou contém por um mecanismo ainda a ser esclarecido, um composto idêntico ao que havia sido criado em laboratório.

A equipe então estudou 200 pessoas que haviam recebido um diagnóstico clínico de doença de Alzheimer. A concentração média de HAEE no sangue delas era de cerca de 175 picogramas por mililitro, contra 360 nos indivíduos de controle, ou seja, quase duas vezes menor. Essa diferença era clara, mas ainda não permite dizer por que ela existe.

A falta de HAEE favorece a doença, ou é a doença que reduz seu nível? Os pesquisadores não têm a resposta. As análises foram realizadas em pacientes já diagnosticados. Portanto, elas não comprovam que a molécula permitiria detectar o Alzheimer antes do surgimento dos sintomas.

Também é preciso manter a cautela em relação aos resultados. Os diagnósticos não foram sistematicamente confirmados por exames biológicos do cérebro. O estudo foi financiado pela empresa que detém patentes relacionadas ao uso da HAEE. Esses elementos tornam necessárias verificações por outras equipes.

Essa descoberta poderia levar a duas novas linhas de investigação: compreender melhor o papel natural da HAEE e verificar se sua quantidade no sangue pode fornecer informações úteis sobre o Alzheimer. Mas, até o momento, não existe nem um exame de sangue validado baseado exclusivamente nessa molécula, nem um medicamento à base de HAEE cuja eficácia tenha sido comprovada em humanos.