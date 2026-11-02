📡 Was ist dieses unverständliche Radiosignal, das sich in unserer Galaxie verändert?

Seit mehr als zwanzig Jahren sendet eine unbekannte Quelle in unserer Galaxie ein Radiosignal aus, das sich verändert, ohne dem üblichen Verhalten bekannter Objekte zu folgen.

Ihr Name, VT J1906+0849, ist nicht leicht zu merken. Aber ihre Geschichte ist erstaunlich. Astronomen entdeckten sie in Beobachtungen aus dem Jahr 2017 und fanden ihre Spur anschließend in den Archiven. 1996 war an dieser Stelle des Himmels nichts zu sehen. Ab 2005 war eine Radioquelle nachweisbar.

Darstellung unserer Galaxie, der Milchstraße

NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC/Caltech) · Gemeinfrei

Im Laufe der Jahre nahm ihre Intensität zu und erreichte um 2014 einen Höhepunkt. Danach ging sie mehrere Jahre lang zurück. Die Forschenden glaubten, das allmähliche Erlöschen des Phänomens zu beobachten, bevor Ende 2025 eine neue Überraschung eintrat: Das Signal nahm wieder an Intensität zu.

Das Objekt scheint sich in einer weit entfernten Region der Milchstraße zu befinden, mindestens 49.000 Lichtjahre von uns entfernt. Im sichtbaren Licht ist es nicht wie ein gewöhnlicher Stern zu erkennen. Es sind Radioteleskope, die seine für unsere Augen unsichtbare Strahlung auffangen.

Die Astronomen messen auch die verschiedenen Frequenzen der Radiowellen, ähnlich wie man die tiefen und hohen Töne eines Klangs unterscheidet. Doch die Frequenz, bei der das Signal am stärksten ist, verändert sich ungewöhnlich: Sie sank, bevor sie deutlich wieder anstieg.

Von links nach rechts: VT J1906+0849 zur Referenzzeit und zur Zeit seiner Entdeckung. Alle Bilder verwenden dieselbe Flussskala.

Eine Explosion könnte eine solche Strahlung erzeugen, müsste normalerweise aber Materie ausstoßen, die sich entfernt und im Raum ausbreitet. Hier zeigen die detailliertesten Beobachtungen trotz der Veränderungen des Signals über mehrere Jahre keine Explosion. Die Erklärung durch eine einfache expandierende Wolke reicht daher nicht aus.

Die Forschenden ziehen in Betracht, dass ein sehr dichtes Objekt wie ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern Materie in seiner Umgebung anziehen könnte. Es könnte dann sehr schnelle Teilchenjets aussenden. Wenn diese Jets in dichtem Gas eingeschlossen bleiben, würde das vielleicht erklären, warum die Quelle nicht wie eine Explosion aussieht.

Dieses Szenario ist jedoch nicht bestätigt. Das Objekt weist auch in der Röntgenstrahlung und im infraroten Licht ungewöhnliche Eigenschaften auf. Kein bekanntes System bildet bisher alle Beobachtungen zusammen ab, und die Forschenden wissen weiterhin nicht, was das Phänomen tatsächlich antreibt.

Neue Radiomessungen werden es ermöglichen, seine nächste Intensitätsveränderung zu verfolgen. Diesmal wissen die Astronomen genau, wo sie suchen müssen. Ihr Ziel ist es zu verstehen, was ein so starkes und wechselhaftes Signal über mehrere Jahrzehnte hinweg mitten in unserer Galaxie aufrechterhalten kann.