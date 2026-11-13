🌊 Weniger Meereis, aber salzigeres Wasser: Was geschieht?

Salzigeres Wasser findet sich mehrere hundert Meter unter der Oberfläche des Ozeans, der die Antarktis umgibt. Das Phänomen hängt mit dem Rückgang des Meereises zusammen. Aber wie kann das Schmelzen von Eis das Meer salziger machen?

Alles hängt mit dem Jahreszeitenzyklus zusammen. Während des antarktischen Winters gefriert ein Teil des Meerwassers an der Oberfläche und bildet Meereis. Im Sommer schmilzt dieses weniger salzige Eis teilweise und setzt vergleichsweise süßes Wasser in das darunterliegende Meerwasser frei.

Das Meereis ist rund um die Antarktis nahezu gleichmäßig zurückgegangen, mit Ausnahme der Amundsensee.

Bildnachweis: NOAA Climate.gov, basierend auf Daten des NSIDC

Seit 2016 hat das antarktische Meereis mehrere Jahre mit starkem Rückgang erlebt. Wenn es jedoch weniger Eis gibt, schmilzt im darauffolgenden Sommer auch weniger davon. Der Ozean erhält daher weniger vergleichsweise süßes Wasser aus dieser jahreszeitlichen Schmelze.

Das erklärt das Paradox: Selbst in einem sich erwärmenden Klima kann der Rückgang des Meereises die Zufuhr von vergleichsweise süßem Schmelzwasser verringern.

Die Forschenden untersuchten die Auswirkungen auf eine große Wassermasse, die als «antarktisches Zwischenwasser» bezeichnet wird. Sie bildet sich im Südlichen Ozean und sinkt anschließend auf eine Tiefe von etwa 700 bis 1.200 m ab. Danach strömt sie nach Norden bis in den Atlantik, den Indischen Ozean und den Pazifik.

Mehrere Jahrzehnte lang wurde dieses Wasser allmählich salzärmer. Eine am 28. Oktober 2026 in Nature Climate Change veröffentlichte Studie zeigt jedoch, dass sich dieser Trend um 2016 umgekehrt hat. Die bis 2024 reichenden Beobachtungen weisen nun auf salzigeres, dichteres und tiefer gelegenes Wasser hin.

Die Abnahme der jahreszeitlichen Schmelze ist nicht die einzige Erklärung. Die Forschenden stellen außerdem ein stärkeres Aufsteigen tieferer, wärmerer und salzhaltigerer Wassermassen fest. Diese beiden Phänomene verändern die Eigenschaften des Wassers, das diese Schicht speist.

Um diese Veränderung zu entdecken, nutzte das Team unter anderem Messungen der automatischen Messbojen des Argo-Netzwerks. Diese Geräte sinken in den Ozean ab und erfassen seine Temperatur und seinen Salzgehalt. Die Wissenschaftler verglichen diese Daten mit Satellitenbeobachtungen des Meereises.

Das ist wichtig, weil der Ozean aus Wasserschichten besteht, deren Dichte je nach Temperatur und Salzgehalt variiert. Ihre Anordnung beeinflusst die Zirkulation des Wassers sowie den Transport von Wärme, Sauerstoff und Kohlenstoff.

Die nahe der Antarktis beobachtete Veränderung könnte daher Auswirkungen haben, die weit weiter nördlich spürbar sind. Sie könnte insbesondere verändern, wie Wärme in den tiefen Ozean eindringt. Das Ausmaß und der zeitliche Verlauf dieser Auswirkungen müssen jedoch noch bestimmt werden.