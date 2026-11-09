🚀 Voyager 1 wird bald eine zeitliche Grenze überschreiten

Eine vor fast einem halben Jahrhundert gestartete Sonde steht kurz davor, eine Entfernung zu erreichen, die noch kein von der Menschheit geschaffenes Objekt zurückgelegt hat.

Voyager 1 setzt ihre Reise seit September 1977 fort. Ursprünglich bestand ihre Mission unter anderem darin, Jupiter und Saturn zu erforschen. Diese Planeten hat sie längst hinter sich gelassen und entfernt sich weiter von der Sonne. Am 18. November 2026 soll sie nach Berechnungen der NASA eine ganz besondere Entfernung von der Erde erreichen.

Künstlerische Darstellung von Voyager 1, der legendären Raumsonde der NASA.

Quelle: NASA/JPL-Caltech

Diese Entfernung entspricht einem Lichttag, also etwa 25,9 Milliarden Kilometern. Sie entspricht der Strecke, die das Licht in 24 Stunden zurücklegt. Obwohl sich das Licht mit fast 300.000 Kilometern pro Sekunde bewegt, braucht es inzwischen beinahe einen Tag, um die Sonde zu erreichen oder von Voyager 1 zu uns zu gelangen.

Und das verändert vieles für die Teams, die sie steuern. Um einen Befehl zu senden, übertragen die Ingenieure ein Funksignal von der Erde aus. Dieses Signal bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Jenseits dieser neuen Grenze wird es mehr als 24 Stunden brauchen, um die Sonde zu erreichen.

Wenn Voyager 1 sofort antwortet, muss ihre Nachricht dieselbe Strecke in die andere Richtung zurücklegen. Ein einfacher Austausch wird also mindestens zwei Tage dauern. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, sie wie einen ferngesteuerten Roboter direkt zu steuern. Die Teams müssen ihre Befehle im Voraus vorbereiten und geduldig auf die Ergebnisse warten.

Dennoch steht die Sonde nicht still. Sie bewegt sich relativ zur Sonne mit etwa 61.000 Kilometern pro Stunde. Diese für unsere Maßstäbe beträchtliche Geschwindigkeit ist gegenüber der Lichtgeschwindigkeit dennoch winzig. Deshalb hat sie fast fünfzig Jahre gebraucht, um diese Entfernung zurückzulegen.

Voyager 1 befindet sich bereits seit 2012 im interstellaren Raum. Sie hat die Region durchquert, in der der von der Sonne ausgesendete Teilchenwind ihre Umgebung dominiert. Den gesamten gravitativen Einfluss der Sonne hat sie jedoch noch nicht verlassen. Sie setzt ihre Reise einfach in einer Region fort, die sich stark von der der Planeten unterscheidet.

Das Erreichen eines Lichttags wird an Bord übrigens keine Veränderung bewirken. Es handelt sich um einen festgelegten Bezugspunkt, um ihre Entfernung zu messen. Die NASA erwartet, dass die Sonde diese Marke am 18. November überschreitet, und organisiert bereits ab dem 17. November eine Feier.

Eine andere Sonde setzt ihre Reise noch weiter dahinter fort: Voyager 2. Sie wurde ebenfalls 1977 gestartet und erforschte Uranus und Neptun. Nach den Prognosen der NASA wird auch sie erst im November 2035 einen Lichttag Entfernung von der Erde erreichen.