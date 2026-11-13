🌊 Menos gelo marinho, mas água mais salgada: o que está acontecendo?

Uma água mais salgada aparece a várias centenas de metros abaixo da superfície do oceano que circunda a Antártida. O fenômeno está relacionado ao recuo do gelo marinho. Mas como o derretimento do gelo pode tornar o mar mais salgado?

Tudo depende do ciclo das estações. Durante o inverno antártico, parte da água do mar congela na superfície e forma o gelo marinho. No verão, esse gelo menos salgado derrete parcialmente e libera uma água relativamente doce na água do mar abaixo.

O gelo marinho recuou quase uniformemente ao redor da Antártida, exceto no mar de Amundsen.

Crédito da imagem: NOAA Climate.gov, com base nos dados do NSIDC

Desde 2016, o gelo marinho antártico passou por vários anos de forte redução. Ora, quando há menos gelo, também há menos gelo para derreter no verão seguinte. Assim, o oceano recebe menos água relativamente doce proveniente desse derretimento sazonal.

Isso explica o paradoxo: mesmo em um clima que está esquentando, o recuo do gelo marinho pode reduzir o aporte de água relativamente doce associado ao seu derretimento.

Os pesquisadores estudaram as consequências sobre uma grande massa de água chamada « água intermediária antártica ». Ela se forma no Oceano Austral e depois afunda a uma profundidade de aproximadamente 700 a 1.200 m. Em seguida, circula para o norte, até os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico.

Durante várias décadas, essa água foi ficando progressivamente menos salgada. Mas um estudo publicado em 28 de outubro de 2026 na Nature Climate Change mostra que a tendência se inverteu por volta de 2016. As observações realizadas até 2024 agora indicam uma água mais salgada, mais densa e localizada em maior profundidade.

A redução do derretimento sazonal não é a única explicação. Os pesquisadores também identificam uma maior ascensão de águas profundas, mais quentes e mais salgadas. Esses dois fenômenos modificam as propriedades da água que alimenta essa camada.

Para identificar essa mudança, a equipe utilizou, entre outras fontes, as medições dos flutuadores automáticos da rede Argo. Esses aparelhos descem no oceano e registram sua temperatura e salinidade. Os cientistas compararam esses dados com as observações do gelo marinho por satélite.

Isso é importante porque o oceano é composto por camadas de água cuja densidade varia de acordo com a temperatura e a salinidade. Sua organização influencia a circulação da água e o transporte de calor, oxigênio e carbono.

A transformação observada perto da Antártida poderia, portanto, ter consequências muito mais ao norte. Ela poderia, especialmente, modificar a forma como o calor penetra no oceano profundo. A magnitude e o momento desses efeitos, contudo, ainda precisam ser determinados.