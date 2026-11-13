🌊 Menos hielo marino, pero un agua más salada: ¿qué está ocurriendo?

Aparece agua más salada a varios cientos de metros bajo la superficie del océano que rodea la Antártida. El fenómeno está relacionado con el retroceso del hielo marino. Pero ¿cómo puede el deshielo hacer que el mar sea más salado?

Todo depende del ciclo de las estaciones. Durante el invierno antártico, parte del agua de mar se congela en la superficie y forma el hielo marino. En verano, este hielo menos salado se derrite parcialmente y libera agua relativamente dulce en el agua de mar que se encuentra debajo.

El hielo marino ha retrocedido de forma casi uniforme alrededor de la Antártida, excepto en el mar de Amundsen.

Crédito de la imagen: NOAA Climate.gov, basado en datos del NSIDC

Desde 2016, el hielo marino antártico ha experimentado varios años de fuerte disminución. Sin embargo, cuando hay menos hielo, también hay menos hielo que pueda derretirse durante el verano siguiente. Por tanto, el océano recibe menos agua relativamente dulce procedente de este deshielo estacional.

Esto explica la paradoja: incluso en un clima que se está calentando, el retroceso del hielo marino puede reducir el aporte de agua relativamente dulce asociado a su deshielo.

Los investigadores estudiaron las consecuencias sobre una gran masa de agua llamada «agua intermedia antártica». Se forma en el océano Austral y luego se hunde hasta unos 700-1.200 m de profundidad. Después circula hacia el norte, hasta los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Durante varias décadas, esta agua se volvía progresivamente menos salada. Pero un estudio publicado el 28 de octubre de 2026 en Nature Climate Change muestra que la tendencia se invirtió alrededor de 2016. Las observaciones realizadas hasta 2024 indican ahora que el agua es más salada, más densa y se encuentra a mayor profundidad.

La disminución del deshielo estacional no es la única explicación. Los investigadores también señalan un ascenso mayor de aguas profundas, más cálidas y saladas. Estos dos fenómenos modifican las propiedades del agua que alimenta esta capa.

Para descubrir este cambio, el equipo utilizó, entre otras fuentes, las mediciones de los flotadores automáticos de la red Argo. Estos dispositivos descienden en el océano y registran su temperatura y salinidad. Los científicos compararon estos datos con las observaciones satelitales del hielo marino.

Esto es importante porque el océano está compuesto por capas de agua cuya densidad varía según la temperatura y la salinidad. Su organización influye en la circulación del agua y en el transporte de calor, oxígeno y carbono.

La transformación observada cerca de la Antártida podría tener consecuencias mucho más al norte. En particular, podría modificar la forma en que el calor penetra en las profundidades del océano. Sin embargo, todavía deben determinarse la magnitud y el calendario de estos efectos.