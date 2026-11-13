🌊 Moins de banquise, mais une eau plus salée : que se passe-t-il ?

Une eau plus salée apparaît à plusieurs centaines de mètres sous la surface de l'océan qui entoure l'Antarctique. Le phénomène est lié au recul de la banquise. Mais comment la fonte de glace peut-elle rendre la mer plus salée ?

Tout repose sur le cycle des saisons. Pendant l'hiver antarctique, une partie de l'eau de mer gèle en surface et forme la banquise. En été, cette glace moins salée fond en partie et libère une eau relativement douce dans l'eau de mer en dessous.

La glace de mer a presque uniformément reculé autour de l'Antarctique, sauf dans la mer d'Amundsen.

Crédit d'image : NOAA Climate.gov, basé sur les données de NSIDC

Depuis 2016, la banquise antarctique a connu plusieurs années de forte diminution. Or, lorsqu'il y a moins de glace, il y en a aussi moins à fondre pendant l'été suivant. L'océan reçoit donc moins d'eau plus douce provenant de cette fonte saisonnière.

C'est ce qui explique le paradoxe : même dans un climat qui se réchauffe, le recul de la banquise peut réduire l'apport d'une eau relativement douce lié à sa fonte.

Les chercheurs ont étudié les conséquences sur une grande masse d'eau appelée « eau intermédiaire antarctique ». Elle se forme dans l'océan Austral, puis s'enfonce à environ 700 à 1 200 m de profondeur. Elle circule ensuite vers le nord, jusque dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique.

Pendant plusieurs décennies, cette eau devenait progressivement moins salée. Mais une étude publiée le 28 octobre 2026 dans Nature Climate Change montre que la tendance s'est inversée vers 2016. Les observations allant jusqu'en 2024 indiquent désormais une eau plus salée, plus dense et située plus profondément.

La diminution de la fonte saisonnière n'est pas la seule explication. Les chercheurs relèvent aussi une remontée accrue d'eaux profondes, plus chaudes et plus salées. Ces deux phénomènes modifient les propriétés de l'eau qui alimente cette couche.

Pour découvrir ce changement, l'équipe a notamment utilisé les mesures des flotteurs automatiques du réseau Argo. Ces appareils descendent dans l'océan et enregistrent sa température et sa salinité. Les scientifiques ont comparé ces données aux observations de la banquise par satellite.

Cela a de l'importance, car l'océan se compose de couches d'eau dont la densité varie selon la température et la salinité. Leur organisation influence la circulation de l'eau et le transport de chaleur, d'oxygène et de carbone.

La transformation observée près de l'Antarctique pourrait ainsi avoir des conséquences bien plus au nord. Elle pourrait notamment modifier la façon dont la chaleur pénètre dans l'océan profond. L'ampleur et le calendrier de ces effets restent toutefois à déterminer.