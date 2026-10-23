☄️ Ein „Berg“, der sich alle fünf Minuten um sich selbst dreht

Ein Objekt von der Größe eines Berges, 2,5 Kilometer breit, würde sich in nur ... fünf Minuten um sich selbst drehen.

Diese erstaunliche Rotation wurde für den mit der Nummer 491384 versehenen Asteroiden gemessen. Ein zweites Objekt, ebenfalls mehr als zwei Kilometer breit, soll sich ähnlich schnell drehen.

Das Vera-C.-Rubin-Observatorium befindet sich auf dem Gipfel des Cerro Pachón in 2.600 m Höhe in Chile. Es bietet dort das ganze Jahr über einen Himmel von außergewöhnlicher Qualität.

Bildnachweis: Hernan Stockebrand.

Die Astronomen haben diese Objekte in den Daten des Vera-C.-Rubin-Observatoriums in Chile entdeckt. Sein leistungsstarkes Teleskop fotografiert regelmäßig große Regionen des Himmels. Da Asteroiden nicht vollkommen rund sind, ändert sich ihre Helligkeit während ihrer Rotation. Anhand dieser Veränderungen lässt sich ihre Rotation abschätzen.

Eine zuverlässige Messung ist schwierig, wenn die Fotografien in großen zeitlichen Abständen aufgenommen werden. Die Forscher haben daher ihre Berechnungen verbessert, um unter mehreren Möglichkeiten die richtige Rotationsdauer zu bestimmen. Ihre Analyse hat 66 Asteroiden sichtbar gemacht, die sich besonders schnell drehen.

Der Fall von 491384 ist wegen seiner Größe überraschend. Asteroiden bestehen in der Regel nicht aus einem einzigen festen Gesteinsblock. Vielmehr handelt es sich um Ansammlungen aus Steinen und Staub, die durch ihre eigene Schwerkraft zusammengehalten werden. Jenseits einer bestimmten Rotationsgeschwindigkeit reicht ihre geringe Anziehungskraft nicht mehr aus, alle Bruchstücke zusammenzuhalten.

Man kennt daher eine ungefähre Rotationsgrenze, die bei vielen Asteroiden dieser Art bei etwa zwei Stunden liegt. Kleine feste Objekte können sich deutlich schneller drehen. Ein mehrere Kilometer großer Brocken, der in fünf Minuten eine Umdrehung vollendet, ist jedoch deutlich schwieriger zu erklären.

Um unversehrt zu bleiben, muss der Asteroid 491384 eine beträchtliche innere Festigkeit besitzen: Es könnte sich um einen einzigen, zusammenhängenderen Gesteinsblock handeln als bei einem einfachen Trümmerhaufen. Die Beobachtungen erlauben es bislang jedoch nicht, seine Struktur direkt zu erkennen.

Dieses Ergebnis macht 491384 laut Studie zum größten bekannten Asteroiden in dieser Kategorie extremer Rotationen.

Die Studie ist derzeit in Form eines Preprints verfügbar, ohne abgeschlossene unabhängige wissenschaftliche Begutachtung. Während Vera C. Rubin seine Durchmusterungen fortsetzt, könnten weitere ähnliche Objekte entdeckt werden und dabei helfen zu verstehen, woraus Asteroiden tatsächlich bestehen und warum manche trotz einer derart schnellen Rotation zusammenhalten.