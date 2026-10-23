☄️ Una «montaña» que gira sobre sí misma cada cinco minutos

Un objeto del tamaño de una montaña, de 2,5 kilómetros de anchura, giraría sobre sí mismo en tan solo... cinco minutos.
Esta sorprendente rotación se ha medido para un asteroide numerado 491384. Un segundo objeto, también de más de dos kilómetros de anchura, tendría una rotación comparable.
Los astrónomos localizaron estos objetos en los datos del observatorio Vera C. Rubin, en Chile. Su potente telescopio fotografía periódicamente grandes regiones del cielo. Como los asteroides no son perfectamente redondos, su luminosidad varía durante su rotación. Estos cambios permiten estimar su rotación.
Sigue siendo difícil obtener una medición fiable cuando las fotografías se toman en momentos muy separados. Por ello, los investigadores mejoraron sus cálculos para distinguir la duración correcta de la rotación entre varias posibilidades. Su análisis reveló 66 asteroides que giran especialmente rápido.
El caso de 491384 resulta sorprendente debido a su tamaño. Por lo general, los asteroides no están formados por una única roca sólida. Más bien son conjuntos de piedras y polvo unidos por su propia gravedad. A partir de cierta velocidad de rotación, su débil atracción ya no basta para mantener todas las piezas unidas.
Así, se conoce un límite aproximado de rotación, situado alrededor de dos horas para muchos asteroides de este tipo. Los objetos sólidos pequeños pueden girar mucho más rápido. Pero un bloque de varios kilómetros que completa una vuelta en cinco minutos resulta mucho más difícil de explicar.
Para permanecer intacto, el asteroide 491384 debe poseer una resistencia interna considerable: podría tratarse de un único bloque de roca más cohesionado que un simple montón de escombros. Sin embargo, las observaciones todavía no permiten ver directamente su estructura.
Según el estudio, este resultado convierte a 491384 en el asteroide más grande conocido dentro de esta categoría de rotaciones extremas.
Por ahora, el estudio está disponible en forma de prepublicación, sin que haya concluido una evaluación científica independiente. A medida que Vera C. Rubin continúe sus observaciones, podrían aparecer otros objetos similares que ayuden a comprender de qué están hechos realmente los asteroides y por qué algunos resisten a pesar de una rotación tan rápida.