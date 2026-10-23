☄️ Une "montagne" qui tourne sur elle-même toutes les cinq minutes

Un objet de la taille d'une montagne, large de 2,5 kilomètres, tournerait sur lui-même en seulement... cinq minutes.

Cette rotation étonnante a été mesurée pour un astéroïde numéroté 491384. Un deuxième objet, lui aussi large de plus de deux kilomètres, aurait une rotation comparable.

L'Observatoire Vera C. Rubin est situé au sommet du Cerro Pachón à 2 600 m d'altitude au Chili. Il dispose à cet endroit d'un ciel d'une qualité exceptionnelle tout au long de l'année.

Crédit : Hernan Stockebrand.

Les astronomes ont repéré ces objets dans les données de l'observatoire Vera C. Rubin, au Chili. Son puissant télescope photographie régulièrement de grandes régions du ciel. Comme les astéroïdes ne sont pas parfaitement ronds, leur luminosité varie au cours de leur rotation. Ces changements permettent d'estimer leur rotation.

Il reste difficile d'obtenir une mesure fiable quand les photographies sont prises à des moments très espacés. Les chercheurs ont donc amélioré leurs calculs pour distinguer la bonne durée de rotation parmi plusieurs possibilités. Leur analyse a fait apparaître 66 astéroïdes qui tournent particulièrement vite.

Le cas de 491384 est surprenant à cause de sa taille. Les astéroïdes ne sont généralement pas constitués d'une seule roche solide. Ce sont plutôt des ensembles de pierres et de poussières maintenus par leur propre gravité. Au-delà d'une certaine vitesse de rotation, leur faible attraction ne suffit plus à conserver tous les morceaux ensemble.

On connaît ainsi une limite approximative de rotation, située autour de deux heures pour de nombreux astéroïdes de ce type. Les petits objets solides peuvent tourner bien plus vite. Mais un bloc de plusieurs kilomètres qui termine un tour en cinq minutes est beaucoup moins facile à expliquer.

Pour rester intact, l'astéroïde 491384 doit posséder une résistance interne importante : il pourrait s'agir d'un unique bloc de roche plus cohérent qu'un simple amas de débris. Les observations ne permettent toutefois pas encore de voir directement sa structure.

Ce résultat fait de 491384 le plus grand astéroïde connu dans cette catégorie de rotations extrêmes, selon l'étude.

L'étude est pour l'instant disponible sous forme de prépublication, sans évaluation scientifique indépendante achevée. À mesure que Vera C. Rubin poursuivra ses relevés, d'autres objets similaires pourraient apparaître et aider à comprendre de quoi sont réellement faits les astéroïdes et pourquoi certains tiennent malgré une rotation aussi rapide.