☄️ Uma "montanha" que gira sobre si mesma a cada cinco minutos

Um objeto do tamanho de uma montanha, com 2,5 quilômetros de largura, giraria sobre si mesmo em apenas... cinco minutos.

Essa rotação surpreendente foi medida para o asteroide de número 491384. Um segundo objeto, também com mais de dois quilômetros de largura, teria uma rotação semelhante.

O Observatório Vera C. Rubin está situado no topo do Cerro Pachón, a 2.600 m de altitude, no Chile. Nesse local, ele dispõe de um céu de qualidade excepcional durante todo o ano.

Crédito: Hernan Stockebrand.

Os astrônomos identificaram esses objetos nos dados do Observatório Vera C. Rubin, no Chile. Seu poderoso telescópio fotografa regularmente grandes regiões do céu. Como os asteroides não são perfeitamente redondos, seu brilho varia ao longo da rotação. Essas mudanças permitem estimar sua rotação.

Ainda é difícil obter uma medição confiável quando as fotografias são tiradas em momentos muito espaçados. Por isso, os pesquisadores aprimoraram seus cálculos para distinguir a duração correta da rotação entre várias possibilidades. A análise revelou 66 asteroides que giram particularmente rápido.

O caso de 491384 é surpreendente por causa de seu tamanho. Os asteroides geralmente não são constituídos por uma única rocha sólida. São, antes, conjuntos de pedras e poeira mantidos unidos pela própria gravidade. Acima de determinada velocidade de rotação, sua fraca atração já não é suficiente para manter todos os fragmentos juntos.

Assim, conhece-se um limite aproximado de rotação, situado em torno de duas horas para muitos asteroides desse tipo. Objetos sólidos pequenos podem girar muito mais rápido. Mas um bloco de vários quilômetros que completa uma volta em cinco minutos é muito mais difícil de explicar.

Para permanecer intacto, o asteroide 491384 deve possuir uma resistência interna significativa: pode tratar-se de um único bloco de rocha mais coeso do que um simples amontoado de detritos. No entanto, as observações ainda não permitem visualizar diretamente sua estrutura.

Esse resultado faz de 491384 o maior asteroide conhecido nessa categoria de rotações extremas, segundo o estudo.

Por enquanto, o estudo está disponível na forma de pré-publicação, sem uma avaliação científica independente concluída. À medida que o Vera C. Rubin continuar suas observações, outros objetos semelhantes poderão ser identificados e ajudar a compreender do que os asteroides são realmente feitos e por que alguns permanecem unidos apesar de uma rotação tão rápida.