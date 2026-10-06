🏛️ Ausgrabungen entdecken eine antike Schule: die von Aristoteles und Alexander dem Großen?

Etwa 2.400 Jahre alte Mosaike wurden an einem Ort freigelegt, der mit der Ausbildung des jungen Alexander des Großen verbunden ist.

Die Entdeckung erfolgte in Mieza im Norden Griechenlands, nahe der heutigen Stadt Naoussa. Die Archäologen graben dort derzeit einen weitläufigen Komplex aus, der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. errichtet wurde; sie identifizieren ihn als das königliche Gymnasium des antiken Makedonien. Zu dieser Zeit diente ein Gymnasium ebenso dem Lernen wie der körperlichen Ertüchtigung.

Luftaufnahme des kürzlich freigelegten dreiteiligen Gebäudes im königlichen Gymnasium des antiken Mieza. Die beiden seitlichen Räume entsprechen den Bankettsälen, in denen Mosaikböden gefunden wurden.

Quelle: Griechisches Kulturministerium.

Dieser Ort ist unmittelbar mit Aristoteles und dem späteren Alexander dem Großen verbunden. Die antiken Quellen berichten, dass der Philosoph dort den jungen Prinzen und weitere Söhne der makedonischen Elite unterrichtete. Die neuen Ausgrabungen untermauern die Identifizierung des Gebäudes.

Die Archäologen legten ein mehr als 160 m² großes Gebäude frei. Ein zentraler Eingang führt zu zwei großen Sälen, in denen gemeinsame Mahlzeiten stattfanden. Jeder konnte zehn Liegebänke und mindestens zwanzig Personen aufnehmen. Die Böden dieser beiden Räume sind mit noch erhaltenen farbenfrohen Mosaiken verziert.

Ein Detail erregte die besondere Aufmerksamkeit der Forscher: Die Qualität und Technik dieser Mosaike ähneln denen des Königspalasts von Aigai. Diese Nähe verstärkt die Verbindung zwischen dem Gymnasium und dem Hof der makedonischen Könige. Die Anlage stammt genau aus der Regierungszeit Philipps II., Alexanders Vater.

Reinigung des Mosaikbodens im nördlichen Andron, einem der beiden im königlichen Gymnasium von Mieza entdeckten Bankettsäle.

Quelle: Griechisches Kulturministerium.

Weitere Räume mit Steinbänken wurden als Unterrichtsräume gedeutet. Die Archäologen fanden außerdem einen Trainingsbereich, ein Stadion, Wasseranlagen und eine etwa 200 Meter lange überdachte Galerie.

Der gesamte Komplex nahm etwa 3 Hektar ein; seine Ausmaße helfen zu verstehen, dass die Ausbildung der jungen Makedonier nicht auf Unterrichtsstunden beschränkt war. Unterricht, körperliches Training und soziale Begegnungen fanden in demselben Komplex statt. Vor Ort gefundene Gegenstände, darunter Schreibgriffel, ergänzen den Fund.

Die Forschungen haben 2024 in ihrer heutigen Form begonnen und sollen fortgesetzt werden. Mehrere Teile des Gymnasiums müssen noch untersucht werden. Die nächsten Arbeiten müssen insbesondere seine Architektur und die Funktion der verschiedenen Bereiche klären, nachdem die Anlage in der Antike Zerstörungen und Umbauten erfahren hatte.