🏛️ ¿Unas excavaciones descubren una escuela antigua: ¿la de Aristóteles y Alejandro Magno?

Unos mosaicos de unos 2.400 años de antigüedad acaban de salir a la luz en un lugar asociado con la educación del joven Alejandro Magno.

El descubrimiento tuvo lugar en Mieza, en el norte de Grecia, cerca de la actual ciudad de Naoussa. Los arqueólogos están excavando allí un amplio complejo construido a mediados del siglo IV antes de nuestra era; lo identifican como el gimnasio real de la antigua Macedonia. En aquella época, un gimnasio servía tanto para aprender como para practicar ejercicios físicos.

Vista aérea del edificio tripartito recientemente descubierto en el gimnasio real de la antigua Mieza. Las dos salas laterales corresponden a los espacios de banquete donde se encontraron suelos de mosaico.

Crédito: Ministerio griego de Cultura.

Este lugar está directamente asociado con Aristóteles y con el futuro Alejandro Magno. Las fuentes antiguas cuentan que el filósofo enseñó allí al joven príncipe y a otros hijos de la élite macedonia. Las nuevas excavaciones refuerzan la identificación del edificio.

Los arqueólogos han sacado a la luz un edificio de más de 160 m². Una entrada central da acceso a dos grandes salas donde se celebraban comidas colectivas. Cada una podía albergar diez lechos para banquetes y al menos a veinte personas. Los suelos de estas dos estancias están decorados con mosaicos de colores que aún se conservan.

Un detalle ha llamado especialmente la atención de los investigadores: la calidad y la técnica de estos mosaicos se parecen a las del palacio real de Aigai. Esta proximidad refuerza el vínculo entre el gimnasio y la corte de los reyes de Macedonia. El yacimiento dataría precisamente del reinado de Filipo II, padre de Alejandro.

Limpieza del suelo de mosaico del andrón norte, una de las dos salas de banquete descubiertas en el gimnasio real de Mieza.

Crédito: Ministerio griego de Cultura.

Otras estancias, equipadas con bancos de piedra, han sido interpretadas como aulas. Los arqueólogos también han encontrado una zona de entrenamiento, un estadio, instalaciones para el agua y una larga galería cubierta de unos 200 metros.

El complejo ocupaba unas 3 hectáreas; su extensión ayuda a comprender que la educación de los jóvenes macedonios no se limitaba a las lecciones. La enseñanza, el entrenamiento físico y los encuentros sociales se desarrollaban en un mismo complejo. Los objetos encontrados en el lugar, entre ellos estiletes utilizados para escribir, completan el descubrimiento.

Las investigaciones comenzaron en su forma actual en 2024 y deben continuar. Varias partes del gimnasio aún están por estudiar. Los próximos trabajos deberán precisar especialmente su arquitectura y la función de los distintos espacios, después de las destrucciones y transformaciones sufridas por el yacimiento durante la Antigüedad.