🏛️ Des fouilles découvrent une école antique : celle d'Aristote et d'Alexandre le Grand ?

Des mosaïques vieilles d'environ 2 400 ans viennent d'être dégagées dans un lieu associé à l'éducation du jeune Alexandre le Grand.

La découverte a eu lieu à Mieza, dans le nord de la Grèce, près de la ville actuelle de Naoussa. Les archéologues y fouillent actuellement un vaste ensemble construit au milieu du IVe siècle avant notre ère ; ils l'identifient comme le gymnase royal de l'ancienne Macédoine. À cette époque, un gymnase servait autant à apprendre qu'à pratiquer des exercices physiques.

Vue aérienne du bâtiment tripartite récemment dégagé dans le gymnase royal de l'ancienne Mieza. Les deux salles latérales correspondent aux espaces de banquet où des sols en mosaïque ont été retrouvés.

Crédit : Ministère grec de la Culture.

Ce lieu est directement associé à Aristote et au futur Alexandre le Grand. Les sources antiques rapportent que le philosophe y enseigna au jeune prince et à d'autres fils de l'élite macédonienne. Les nouvelles fouilles renforcent l'identification du bâtiment.

Les archéologues ont mis au jour un bâtiment de plus de 160 m². Une entrée centrale dessert deux grandes salles où se tenaient des repas collectifs. Chacune pouvait accueillir dix banquettes et au moins vingt personnes. Les sols de ces deux pièces sont décorés de mosaïques colorées encore conservées.

Un détail a attiré particulièrement l'attention des chercheurs : la qualité et la technique de ces mosaïques ressemblent à celles du palais royal d'Aigai. Cette proximité renforce le lien entre le gymnase et la cour des rois de Macédoine. Le site daterait justement du règne de Philippe II, père d'Alexandre.

Nettoyage du sol en mosaïque de l'andron nord, l'une des deux salles de banquet découvertes dans le gymnase royal de Mieza.

Crédit : Ministère grec de la Culture.

D'autres pièces, équipées de bancs en pierre, ont été interprétées comme des salles d'enseignement. Les archéologues ont aussi retrouvé une zone d'entraînement, un stade, des installations pour l'eau et une longue galerie couverte d'environ 200 mètres.

L'ensemble occupait environ 3 hectares ; son ampleur aide à comprendre que l'éducation des jeunes Macédoniens ne se limitait pas aux leçons. Enseignement, entraînement physique et rencontres sociales se déroulaient dans un même ensemble. Des objets retrouvés sur place, dont des stylets servant à écrire, complètent la découverte.

Les recherches ont commencé sous leur forme actuelle en 2024 et doivent se poursuivre. Plusieurs parties du gymnase restent à étudier. Les prochains travaux devront notamment préciser son architecture et la fonction des différents espaces, après les destructions et transformations subies par le site durant l'Antiquité.