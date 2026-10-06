🏛️ Escavações descobrem uma escola antiga: a de Aristóteles e Alexandre, o Grande?

Mosaicos com cerca de 2 400 anos acabam de ser descobertos num local associado à educação do jovem Alexandre, o Grande.

A descoberta ocorreu em Mieza, no norte da Grécia, perto da atual cidade de Naoussa. Os arqueólogos escavam atualmente um vasto complexo construído em meados do século IV a.C.; eles identificam-no como o ginásio real da antiga Macedónia. Naquela época, um ginásio servia tanto para aprender como para praticar exercícios físicos.

Vista aérea do edifício tripartido recentemente descoberto no ginásio real da antiga Mieza. As duas salas laterais correspondem aos espaços de banquete onde foram encontrados pavimentos em mosaico.

Crédito: Ministério grego da Cultura.

Este local está diretamente associado a Aristóteles e ao futuro Alexandre, o Grande. As fontes antigas relatam que o filósofo ensinou ali o jovem príncipe e outros filhos da elite macedónica. As novas escavações reforçam a identificação do edifício.

Os arqueólogos puseram a descoberto um edifício com mais de 160 m². Uma entrada central dá acesso a duas grandes salas onde se realizavam refeições coletivas. Cada uma podia acolher dez leitos e pelo menos vinte pessoas. Os pavimentos destas duas salas estão decorados com mosaicos coloridos ainda conservados.

Um detalhe chamou particularmente a atenção dos investigadores: a qualidade e a técnica destes mosaicos são semelhantes às do palácio real de Aigai. Esta proximidade reforça a ligação entre o ginásio e a corte dos reis da Macedónia. O local dataria precisamente do reinado de Filipe II, pai de Alexandre.

Limpeza do pavimento em mosaico do andron norte, uma das duas salas de banquete descobertas no ginásio real de Mieza.

Crédito: Ministério grego da Cultura.

Outras salas, equipadas com bancos de pedra, foram interpretadas como salas de ensino. Os arqueólogos também encontraram uma zona de treino, um estádio, instalações para a água e uma longa galeria coberta com cerca de 200 metros.

O complexo ocupava cerca de 3 hectares; a sua dimensão ajuda a compreender que a educação dos jovens macedónios não se limitava às aulas. Ensino, treino físico e encontros sociais decorriam num mesmo complexo. Objetos encontrados no local, entre eles estiletes usados para escrever, completam a descoberta.

As investigações começaram na sua forma atual em 2024 e deverão prosseguir. Várias partes do ginásio ainda estão por estudar. Os próximos trabalhos deverão, nomeadamente, esclarecer a sua arquitetura e a função dos diferentes espaços, após as destruições e transformações sofridas pelo local durante a Antiguidade.