🐒 Ein giftiger Primat, den man für ausgestorben hielt, lebt noch immer

Ein kleiner giftiger Primat, den Wissenschaftler für ausgestorben hielten, lebt noch immer auf einer indonesischen Insel.

Mit seinen riesigen runden Augen und seinen sehr langsamen Bewegungen bleibt der Bangka-Plumplori in den Bäumen leicht unbemerkt, besonders nachts. Diese Art lebt auf der Insel Bangka östlich von Sumatra. Seit den 1930er-Jahren verfügten Wissenschaftler kaum noch über veröffentlichte Nachweise für sein Vorkommen.

Ein Borneo-Plumplori (Nycticebus menagensis), ein naher Verwandter des Bangka-Plumploris.

Quelle: Wikimedia Commons.

Die Situation schien so besorgniserregend, dass die Art als vom Aussterben bedroht eingestuft wurde, mit dem Hinweis „möglicherweise ausgestorben“. Dennoch begegneten die Einwohner von Bangka ihr weiterhin. Manche fanden die Tiere in ihrem Garten, auf einer Straße oder sogar auf Stromkabeln.

Noch aussagekräftiger ist, dass das indonesische Tierschutzzentrum Alobi seit 2015 regelmäßig diese Plumploris aufnimmt. Einwohner oder Behörden verständigen die Pfleger, wenn ein Tier verletzt ist, sich verirrt hat oder in Gefangenschaft gehalten wird. Diese Arbeit lieferte Nachweise für das Vorkommen, die in wissenschaftlichen Veröffentlichungen bislang noch nicht berücksichtigt worden waren.

Ein Forschungsteam hat diese Informationen in einer im Oktober 2026 veröffentlichten Studie zusammengetragen. Zwischen 2015 und 2025 nahm Alobi mehr als 90 Bangka-Plumploris auf. Von ihnen konnten 86 behandelt und anschließend in sieben Waldgebieten der Insel wieder ausgewildert werden.

Diese Beobachtungen stammen aus mehreren Regionen Bangkas. Das Tier ist also nicht auf ein einziges kleines bekanntes Rückzugsgebiet beschränkt. Doch niemand weiß bisher, wie viele Plumploris tatsächlich in freier Wildbahn leben oder ob die Gruppen zwischen den verbliebenen Waldfragmenten leicht miteinander in Kontakt kommen können.

Der Bangka-Plumplori besitzt eine seltene Besonderheit: Er ist giftig. Zur Verteidigung kann er seinem Speichel eine Substanz beimischen, die von Drüsen in der Nähe seiner Arme produziert wird. Sein Biss kann dann schmerzhafte, manchmal gefährliche Reaktionen hervorrufen. Trotz seines niedlichen Aussehens sollte man dieses Tier also nicht anfassen.

Sein Vorkommen auf der Insel bedeutet nicht, dass er gerettet ist. Zinnminen und Ölpalmenplantagen haben einen großen Teil seines Lebensraums verschwinden lassen. Auch Straßen, Stromleitungen und der illegale Handel mit Haustieren stellen Bedrohungen dar.

Für die Forscher besteht die Priorität nun darin, die Größe der Populationen zu ermitteln und die noch verfügbaren Wälder zu schützen. Diese Geschichte erinnert vor allem an eines: Eine Art kann aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen verschwinden, ohne jemals aus dem Alltag der Menschen verschwunden zu sein, die ihr begegnen.