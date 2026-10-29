🐕 Was ist der „Bouba-Kiki-Effekt“, der bei Hunden beobachtet wird?

Machen Sie einen kleinen Test: Wenn Sie einer runden Form oder einer Form voller Spitzen den Namen „Bouba“ geben müssten, für welche würden Sie sich entscheiden? Die meisten Menschen wählen die runde Form. Und bei „Kiki“? Dieser Name wird gewöhnlich mit der spitzen Form verbunden.

Dieses Phänomen trägt den Namen „Bouba-Kiki-Effekt“. Es fasziniert die Wissenschaft, denn die beiden Wörter wurden für das Experiment erfunden. Trotzdem scheinen ihre Laute uns an bestimmte Formen denken zu lassen. Ein italienisches Forschungsteam wollte herausfinden, ob Hunde etwas Vergleichbares empfinden.

Ein Hund, der frontal in Richtung Kamera fotografiert wurde. In der Studie zum Bouba-Kiki-Effekt maßen die Forschenden den Blick der Hunde angesichts zweier unterschiedlicher Formen.

Foto: Raviarts, Wikimedia Commons.

Die Forschenden der Universität Parma testeten 70 erwachsene Hunde. Sie zeigten ihnen jeweils zwei Bilder: eines mit abgerundeten Konturen und eines mit Spitzen. Währenddessen spielte ein Lautsprecher abwechselnd die Laute „Bouba“ und „Kiki“ ab. Das Team beobachtete, wohin die Tiere ihren Blick richteten und wie lange sie jede Form betrachteten.

Die Ergebnisse gehen in dieselbe Richtung wie bei Menschen. Wenn die Hunde „Bouba“ hörten, betrachteten sie häufiger die runde Form. Bei „Kiki“ richtete sich ihre Aufmerksamkeit eher auf die spitze Form.

Es bleibt eine Frage: Reagierten die Hunde auf die Laute oder auf kleine Gesten ihrer Halter? Um dies zu überprüfen, führten die Forschenden einen Teil der Versuche mit 19 Hunden durch, deren Besitzer Kopfhörer trugen und das abgespielte Wort nicht hören konnten. Die Ergebnisse stützen die Annahme einer tatsächlichen Verbindung zwischen Laut und Form.

Ein vergleichbarer Effekt war bereits bei Menschen und jungen Küken beobachtet worden. Diese neue Studie legt nahe, dass bestimmte Verbindungen zwischen dem, was wir hören, und dem, was wir sehen, von mehreren Arten geteilt werden könnten – auch ohne Sprache.

Es muss noch geklärt werden, ob Hunde diese Empfindlichkeit von Geburt an besitzen oder ob sie sie während des Aufwachsens im Kontakt mit Menschen erwerben. Die Forschenden möchten das Experiment insbesondere mit Welpen wiederholen, um zwischen diesen Möglichkeiten zu unterscheiden.