🐒 Um primata venenoso que se acreditava extinto ainda está presente

Um pequeno primata venenoso que os cientistas acreditavam estar extinto ainda vive em uma ilha da Indonésia.

Com seus imensos olhos redondos e movimentos muito lentos, o lóris-lento-de-Bangka passa facilmente despercebido nas árvores, sobretudo à noite. Essa espécie vive na ilha de Bangka, a leste de Sumatra. Os cientistas quase não dispunham mais de registros publicados de sua presença desde a década de 1930.

Um lóris-lento-de-Bornéu (Nycticebus menagensis), parente próximo do lóris-de-Bangka.

Fonte: Wikimedia Commons.

A situação parecia tão preocupante que a espécie era classificada como criticamente ameaçada de extinção, com a menção «possivelmente extinta». No entanto, os habitantes de Bangka continuavam encontrando-a. Alguns a encontravam em seu jardim, em uma estrada ou até mesmo em cabos elétricos.

Mais significativo ainda: desde 2015, o centro indonésio de proteção animal Alobi recolhe regularmente esses lóris. Os habitantes ou as autoridades avisam os cuidadores quando um animal está ferido, perdido ou mantido em cativeiro. Esse trabalho forneceu provas de presença que as publicações científicas ainda não haviam levado em conta.

Uma equipe de pesquisadores reuniu essas informações em um estudo publicado em outubro de 2026. Entre 2015 e 2025, a Alobi acolheu mais de 90 lóris-de-Bangka. Entre eles, 86 puderam ser tratados e depois soltos em sete áreas florestais da ilha.

Essas observações vêm de várias regiões de Bangka. Portanto, o animal não está limitado a um único pequeno refúgio conhecido. Mas ninguém ainda sabe quantos lóris vivem realmente na natureza, nem se os grupos conseguem se encontrar facilmente entre os fragmentos de floresta que lhes restam.

O lóris-de-Bangka possui uma particularidade rara: é venenoso. Para se defender, pode misturar à saliva uma substância produzida por glândulas situadas perto de seus braços. Sua mordida pode então provocar reações dolorosas, às vezes perigosas. Apesar de sua aparência cativante, não é um animal que se deva manusear.

Sua presença na ilha não significa que esteja salvo. As minas de estanho e as plantações de palma-dendê fizeram desaparecer grande parte de seu habitat. As estradas, as linhas elétricas e o comércio ilegal de animais de estimação também representam ameaças.

Para os pesquisadores, a prioridade agora é conhecer o tamanho das populações e proteger as florestas ainda disponíveis. Essa história lembra sobretudo uma coisa: uma espécie pode desaparecer das publicações científicas sem nunca ter deixado a vida cotidiana dos habitantes que convivem com ela.