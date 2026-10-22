🐦 Wie taucht der Basstölpel mit 113 km/h ins Wasser?

Bei mehr als 100 km/h prallt der Basstölpel mit dem Kopf voran auf die Meeresoberfläche, ohne sich das Genick zu brechen.

Aus der Luft entdeckt dieser Seevogel einen Schwarm Fische, legt seine Flügel an und stürzt wie ein Pfeil hinab. Er kann mit etwa 113 km/h ins Wasser eintauchen. Bei dieser Geschwindigkeit würde ein Mensch schwere Verletzungen erleiden. Wie hält also ein Vogel mit einem so langen Hals den Aufprall aus?

Basstölpel

Pixabay

Forschende der University of Washington wollten verstehen, was in seinem Skelett passiert. Sie untersuchten die Wirbel mehrerer in einem Museum aufbewahrter Vögel und verglichen sie anschließend mit denen von Arten, die nicht auf diese Weise tauchen. Mithilfe von Scans konnten sie die Knochen dreidimensional betrachten.

Der erste Unterschied springt ins Auge: Bei Basstölpeln und ihren nahen Verwandten sind die Halswirbel kürzer, breiter und dicker. Sie ähneln eher kleinen, massiven Blöcken als den länglichen Wirbeln vieler anderer Vögel. Ihre Form könnte die beim Auftreffen auf das Wasser wirkenden Kräfte besser verteilen.

Die Forschenden entdeckten jedoch auch ein weniger auffälliges Detail. Zwischen mehreren Wirbeln gibt es zusätzliche Kontaktflächen, die wie kleine Stützen wirken. Sie befinden sich insbesondere zwischen dem zweiten und sechsten Halswirbel. Diese Stützen könnten verhindern, dass der Hals bei einem leicht schrägen Tauchgang abrupt nach hinten kippt.

Der Vogel verlässt sich nicht nur auf seine Knochen. Bevor er das Wasser berührt, streckt er den Hals und spannt seine Muskeln an, um den Kopf in einer Linie mit dem Körper zu halten. Sein spitzer Schnabel und seine stark stromlinienförmige Haltung tragen ebenfalls dazu bei, die Wucht des Eintauchens zu verringern.

Die Forschenden fanden auch bei anderen tauchenden Vögeln, etwa bei Eisvögeln, eher robuste Wirbel. Bei ihnen beobachteten sie dagegen nicht dieselben zusätzlichen Stützen. Sehr unterschiedliche Arten scheinen daher mehrere Lösungen entwickelt zu haben, um eine vergleichbare Bewegung auszuführen.

Diese Studie zeigt vor allem, dass die Form der Wirbel eng mit der Art und Weise zusammenhängt, wie diese Vögel jagen. Die Forschenden wollen nun genauer untersuchen, wie die Kräfte im Moment des Aufpralls durch den Hals verlaufen.

Diese Besonderheiten könnten sogar dabei helfen, die Lebensweise ausgestorbener Vögel zu erkennen. Ein Fossil mit einigen gut erhaltenen Wirbeln könnte zeigen, dass auch ein urzeitlicher Vogel mit hoher Geschwindigkeit tauchte, um seine Fische zu fangen.