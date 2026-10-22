🐦 Como o ganso-patola mergulha na água a 113 km/h?

A mais de 100 km/h, o ganso-patola entra no mar de cabeça sem partir o pescoço.

Do alto, esta ave marinha avista um cardume, recolhe as asas e mergulha como uma flecha. Pode entrar na água a cerca de 113 km/h. A essa velocidade, um ser humano correria o risco de sofrer ferimentos graves. Então, como é que uma ave com um pescoço tão comprido consegue resistir ao impacto?

Investigadores da Universidade de Washington quiseram compreender o que acontece no seu esqueleto. Examinaram as vértebras de várias aves conservadas num museu e depois compararam-nas com as de espécies que não mergulham desta forma. Tomografias permitiram-lhes observar os ossos em três dimensões.

A primeira diferença salta à vista: nos gansos-patola e nos seus parentes, as vértebras do pescoço são mais curtas, largas e espessas. Assemelham-se mais a pequenos blocos sólidos do que às vértebras alongadas de muitas outras aves. A sua forma poderá distribuir melhor as forças sofridas no contacto com a água.

Mas os investigadores também detetaram um pormenor menos visível. Entre várias vértebras, existem superfícies de contacto adicionais que funcionam como pequenos pontos de apoio. Encontram-se sobretudo entre a segunda e a sexta vértebra cervical. Estes apoios poderiam impedir que o pescoço se inclinasse bruscamente para trás durante um mergulho ligeiramente desalinhado.

A ave não conta apenas com os ossos. Antes de tocar na água, estica o pescoço e contrai os músculos para manter a cabeça alinhada com o corpo. O bico pontiagudo e a posição muito aerodinâmica também ajudam a reduzir a violência da entrada na água.

Os investigadores encontraram vértebras relativamente robustas noutras aves mergulhadoras, como os martins-pescadores. No entanto, não observaram nelas os mesmos apoios adicionais. Espécies muito diferentes parecem, portanto, ter desenvolvido várias soluções para executar um movimento semelhante.

Este estudo mostra sobretudo que a forma das vértebras corresponde estreitamente à maneira como estas aves caçam. Os investigadores querem agora estudar com maior precisão a forma como as forças atravessam o pescoço no momento do impacto.

Estas particularidades poderão até ajudar a reconhecer o modo de vida de aves extintas. Um fóssil com algumas vértebras bem conservadas poderia revelar que uma ave antiga também mergulhava a grande velocidade para capturar os seus peixes.