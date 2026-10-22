🐦 ¿Cómo se zambulle el alcatraz atlántico en el agua a 113 km/h?

A más de 100 km/h, el alcatraz atlántico se precipita al mar de cabeza sin romperse el cuello.

Desde el aire, esta ave marina localiza un banco de peces, repliega las alas y se lanza como una flecha. Puede entrar en el agua a unos 113 km/h. A esa velocidad, un ser humano sufriría lesiones graves. Entonces, ¿cómo resiste el impacto un ave con un cuello tan largo?

Alcatraces atlánticos

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Unos investigadores de la Universidad de Washington quisieron entender qué ocurre en su esqueleto. Examinaron las vértebras de varias aves conservadas en un museo y luego las compararon con las de especies que no se zambullen de esta manera. Los escáneres les permitieron observar los huesos en tres dimensiones.

La primera diferencia salta a la vista: en los alcatraces atlánticos y sus parientes, las vértebras del cuello son más cortas, anchas y gruesas. Se parecen más a pequeños bloques sólidos que a las vértebras alargadas de muchas otras aves. Su forma podría distribuir mejor las fuerzas que soportan al entrar en contacto con el agua.

Pero los investigadores también detectaron un detalle menos visible. Entre varias vértebras existen superficies de contacto adicionales que actúan como pequeños soportes. Se encuentran sobre todo entre la segunda y la sexta vértebra cervical. Estos soportes podrían impedir que el cuello se inclinara bruscamente hacia atrás durante una zambullida ligeramente desviada.

El ave no depende únicamente de sus huesos. Antes de tocar el agua, estira el cuello y contrae los músculos para mantener la cabeza alineada con el cuerpo. Su pico puntiagudo y su postura muy aerodinámica también contribuyen a reducir la violencia de la entrada en el agua.

Los investigadores encontraron vértebras bastante robustas en otras aves buceadoras, como los martines pescadores. Sin embargo, no observaron en ellas los mismos soportes adicionales. Por tanto, especies muy diferentes parecen haber desarrollado varias soluciones para realizar un gesto comparable.

Este estudio muestra sobre todo que la forma de las vértebras corresponde estrechamente a la manera en que estas aves cazan. Ahora los investigadores quieren estudiar con mayor precisión cómo atraviesan las fuerzas el cuello en el momento del impacto.

Estas particularidades incluso podrían ayudar a reconocer el modo de vida de aves desaparecidas. Un fósil con algunas vértebras bien conservadas podría revelar que un ave antigua también se zambullía a gran velocidad para atrapar sus peces.