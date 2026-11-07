🌟 Ein kleiner Stern würde die Atmosphäre von Beteigeuze verformen

Beteigeuze, einer der bekanntesten Sterne am Himmel, würde unter dem Einfluss eines kleinen, in ihrer Nähe verborgenen Sterns ihre Form leicht verändern.

Mit bloßem Auge im Sternbild Orion sichtbar, ist Beteigeuze ein roter Überriese. Sie ist so riesig, dass sie, an die Stelle der Sonne gesetzt, weit über die Umlaufbahn des Mars hinausreichen würde. Trotz ihrer Größe ist sie nicht allein: Kürzlich durchgeführte Beobachtungen haben die Anwesenheit eines viel kleineren Sterns enthüllt, der den Spitznamen Siwarha trägt.

Künstlerische Darstellung des roten Überriesen Beteigeuze mit ihrer Begleiterin Siwarha auf einer Umlaufbahn. Die Begleiterin erzeugt eine dichte Gasspur, während sie die ausgedehnte Atmosphäre von Beteigeuze durchquert.

Quelle: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Wissenschaft: Andrea Dupree (CfA)

Die Astronomen vermuten, dass dieser Begleitstern Beteigeuze in etwa sechs Jahren umrundet. Er wäre sogar nahe genug, um die äußersten Gasschichten des Riesen zu durchqueren. Sein Vorbeiflug könnte eine Gasspur erzeugen, ähnlich wie ein Boot die Wasseroberfläche hinter sich verformt.

Um diese Störungen zu untersuchen, erforschte ein Team Beteigeuze mit zwei großen Netzwerken von Radioteleskopen, dem VLA und ALMA. Zwischen 2021 und 2026 beobachteten die Forschenden den Stern bei verschiedenen Frequenzen. Diese Messungen ermöglichen es, in verschiedene Tiefen seiner riesigen Atmosphäre zu blicken.

Sie stellten fest, dass sich die Form dieser Atmosphäre im Laufe der Zeit verändert. Sie erscheint länglicher, wenn Siwarha sich von der Erde aus gesehen auf der Seite von Beteigeuze befinden sollte. Sie wird wieder nahezu rund, wenn der kleine Stern vor oder hinter dem Riesen vorbeiziehen sollte.

Bild von Beteigeuze, das mit dem Radioteleskopnetzwerk ALMA im Millimeterwellenbereich aufgenommen wurde.

Quelle: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O'Gorman/P. Kervella, CC BY 4.0.

Diese Übereinstimmung stärkt die Annahme, dass Siwarha die Gase von Beteigeuze stört. Die Forschenden haben sie auf diesen Radioaufnahmen jedoch nicht direkt gesehen: Bei diesen Wellenlängen ist sie zu lichtschwach. Sie beobachten vor allem die Formveränderungen, die ihre Bewegung begleiten könnten. Ihre Existenz wird auch durch andere Beobachtungen gestützt, die mit optischen Teleskopen durchgeführt wurden.

Die neuen Messungen enthüllten außerdem Temperaturunterschiede zwischen den Gasschichten. Einige von ihnen sind erstaunlicherweise kälter als die sichtbare Oberfläche des Sterns. Diese Ergebnisse werden helfen zu verstehen, wie Beteigeuze am Ende ihres Lebens einen Teil ihrer Materie abstößt.

Der Überriese wird eines Tages als Supernova explodieren, aber nichts deutet auf eine unmittelbar bevorstehende Explosion hin. Was Siwarha betrifft, wollen die Astronomen nun ihre Umlaufbahn genauer verfolgen, um zu überprüfen, dass sich die beobachteten Verformungen bei ihrem Vorbeiflug tatsächlich wiederholen.