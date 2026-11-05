🔴 Was verrät die Analyse dieses Marsstücks, das in der Sahara gefunden wurde?

Ein im Sahara gefundener rosafarbener Stein liefert neue Beweise für das Vorhandensein von Wasser auf dem Mars vor mehr als vier Milliarden Jahren.

Im Jahr 2022 wurde in Mali, in einer Wüstenregion, ein etwa 800 g schwerer Meteorit entdeckt. Er wurde Teghaza 001 getauft und sieht nicht wie die häufigsten Marsgesteine aus. Seine rosafarbene Färbung und seine Kristalle erregten die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Sein wahres Interesse liegt jedoch in seiner Geschichte.

Der Teghaza 001 genannte rosafarbene Stein ist einer der ältesten jemals auf der Erde gefundenen Marsmeteoriten.

Bildnachweis: © Darryl Pitt / Maine Mineral & Gem Museum

Die Forscher bestätigten zunächst, dass er vom Mars stammte. Dazu untersuchten sie die Zusammensetzung seiner Mineralien und die verschiedenen Formen des darin enthaltenen Sauerstoffs. Diese Merkmale stimmen mit denen anderer Marsmeteoriten überein, deren Ursprung durch Analysen auf dem Planeten bestimmt wurde.

Anschließend versuchte das Team, das Alter dieses Gesteins zu bestimmen. Es enthält insbesondere winzige Zirkonkristalle, die eine Spur des Zeitpunkts ihrer Entstehung bewahren können. Die Analyse dieser Kristalle ergab ein Alter von mehr als 4,1 Milliarden Jahren. Dieser Teil der Marskruste existierte also bereits zu dieser Zeit.

Das ist fast so alt wie der Mars selbst, der vor etwa 4,5 Milliarden Jahren entstand. Damals war der Planet ganz anders als der, den wir heute beobachten. Auf seiner Oberfläche herrschte eine starke vulkanische Aktivität, und in einigen Regionen konnte Wasser fließen.

Teghaza 001 erzählt genau von dieser feuchten Vergangenheit. Das Gestein entstand, als Magma abkühlte, und wurde anschließend durch Wasser verändert. Die Analysen zeigen, dass diese Wechselwirkung vor etwa 4,1 Milliarden Jahren stattfand. Das Wasser hinterließ chemische Veränderungen, die die Forscher noch heute messen können.

Eine weitere Besonderheit: Die Mineralien des Meteoriten ähneln denen, die aus der Umlaufbahn in den alten südlichen Hochländern des Mars entdeckt wurden. Die Wissenschaftler haben mehrere Regionen identifiziert, die zu ihm passen könnten. Den genauen Ort, von dem er stammt, können sie jedoch nicht bestimmen.

Der Stein wurde anschließend durch einen Einschlag, wahrscheinlich den eines Asteroiden, vom Mars herausgerissen. Das Fragment reiste durch den Weltraum, bevor es auf die Erde fiel.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Wasser sehr alte Gesteine verändert hat. Das geschah lange bevor der Mars zu der kalten und trockenen Welt wurde, die wir kennen. Weitere Analysen werden dabei helfen, die Dauer und die Bedingungen dieses Wasserflusses genauer zu bestimmen.