🌟 Uma pequena estrela deformaria a atmosfera de Betelgeuse

Betelgeuse, uma das estrelas mais conhecidas do céu, estaria mudando ligeiramente de forma sob a influência de uma pequena estrela escondida perto dela.

Visível a olho nu na constelação de Órion, Betelgeuse é uma supergigante vermelha. Ela é tão enorme que, colocada no lugar do Sol, se estenderia muito além da órbita de Marte. Apesar de seu tamanho, ela não está sozinha: observações recentes revelaram a presença de uma estrela muito menor, apelidada de Siwarha.

Representação artística da estrela supergigante vermelha Betelgeuse com sua companheira Siwarha em órbita.

Representação artística da estrela supergigante vermelha Betelgeuse com sua companheira Siwarha em órbita. A companheira gera um rastro de gás denso ao atravessar a atmosfera extensa de Betelgeuse.
Crédito: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Ciência: Andrea Dupree (CfA)

Os astrônomos acreditam que essa companheira orbita Betelgeuse em cerca de seis anos. Ela estaria até mesmo perto o suficiente para atravessar as camadas mais externas de gás da gigante. Sua passagem poderia produzir um rastro, como um barco que deforma a superfície da água atrás de si.

Para investigar essas perturbações, uma equipe estudou Betelgeuse com duas grandes redes de radiotelescópios, o VLA e o ALMA. Entre 2021 e 2026, os pesquisadores observaram a estrela em diferentes frequências. Essas medições permitem observar várias profundidades em sua imensa atmosfera.

Eles notaram que a forma dessa atmosfera muda com o tempo. Ela parece mais alongada quando Siwarha deveria estar ao lado de Betelgeuse, vista da Terra. Ela volta a ficar quase redonda quando a pequena estrela deveria passar na frente ou atrás da gigante.

Imagem de Betelgeuse obtida em ondas milimétricas pela rede de radiotelescópios ALMA.

Imagem de Betelgeuse obtida em ondas milimétricas pela rede de radiotelescópios ALMA.
Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O'Gorman/P. Kervella, CC BY 4.0.

Essa correspondência reforça a ideia de que Siwarha perturba os gases de Betelgeuse. No entanto, os pesquisadores não a viram diretamente nessas imagens de rádio: ela é pouco luminosa demais nesses comprimentos de onda. Eles observam sobretudo as mudanças de forma que poderiam acompanhar seu deslocamento. Sua existência também é sustentada por outras observações realizadas com telescópios ópticos.

As novas medições também revelaram diferenças de temperatura entre as camadas de gás. Algumas são surpreendentemente mais frias que a superfície visível da estrela. Esses resultados ajudarão a entender como Betelgeuse se desfaz de parte de sua matéria no fim de sua vida.

A supergigante acabará um dia explodindo como uma supernova, mas nada permite prever uma explosão iminente. Quanto a Siwarha, os astrônomos agora querem acompanhar mais de perto sua órbita para verificar se as deformações observadas realmente se repetem durante sua passagem.