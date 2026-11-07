🌟 Uma pequena estrela deformaria a atmosfera de Betelgeuse

Betelgeuse, uma das estrelas mais conhecidas do céu, estaria mudando ligeiramente de forma sob a influência de uma pequena estrela escondida perto dela.

Visível a olho nu na constelação de Órion, Betelgeuse é uma supergigante vermelha. Ela é tão enorme que, colocada no lugar do Sol, se estenderia muito além da órbita de Marte. Apesar de seu tamanho, ela não está sozinha: observações recentes revelaram a presença de uma estrela muito menor, apelidada de Siwarha.

Representação artística da estrela supergigante vermelha Betelgeuse com sua companheira Siwarha em órbita. A companheira gera um rastro de gás denso ao atravessar a atmosfera extensa de Betelgeuse.

Crédito: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Ciência: Andrea Dupree (CfA)

Os astrônomos acreditam que essa companheira orbita Betelgeuse em cerca de seis anos. Ela estaria até mesmo perto o suficiente para atravessar as camadas mais externas de gás da gigante. Sua passagem poderia produzir um rastro, como um barco que deforma a superfície da água atrás de si.

Para investigar essas perturbações, uma equipe estudou Betelgeuse com duas grandes redes de radiotelescópios, o VLA e o ALMA. Entre 2021 e 2026, os pesquisadores observaram a estrela em diferentes frequências. Essas medições permitem observar várias profundidades em sua imensa atmosfera.

Eles notaram que a forma dessa atmosfera muda com o tempo. Ela parece mais alongada quando Siwarha deveria estar ao lado de Betelgeuse, vista da Terra. Ela volta a ficar quase redonda quando a pequena estrela deveria passar na frente ou atrás da gigante.

Imagem de Betelgeuse obtida em ondas milimétricas pela rede de radiotelescópios ALMA.

Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O'Gorman/P. Kervella, CC BY 4.0.

Essa correspondência reforça a ideia de que Siwarha perturba os gases de Betelgeuse. No entanto, os pesquisadores não a viram diretamente nessas imagens de rádio: ela é pouco luminosa demais nesses comprimentos de onda. Eles observam sobretudo as mudanças de forma que poderiam acompanhar seu deslocamento. Sua existência também é sustentada por outras observações realizadas com telescópios ópticos.

As novas medições também revelaram diferenças de temperatura entre as camadas de gás. Algumas são surpreendentemente mais frias que a superfície visível da estrela. Esses resultados ajudarão a entender como Betelgeuse se desfaz de parte de sua matéria no fim de sua vida.

A supergigante acabará um dia explodindo como uma supernova, mas nada permite prever uma explosão iminente. Quanto a Siwarha, os astrônomos agora querem acompanhar mais de perto sua órbita para verificar se as deformações observadas realmente se repetem durante sua passagem.