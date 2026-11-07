🌟 Una pequeña estrella deformaría la atmósfera de Betelgeuse

Betelgeuse, una de las estrellas más conocidas del cielo, cambiaría ligeramente de forma bajo la influencia de una pequeña estrella escondida cerca de ella.

Visible a simple vista en la constelación de Orión, Betelgeuse es una supergigante roja. Es tan enorme que, colocada en el lugar del Sol, se extendería mucho más allá de la órbita de Marte. A pesar de su tamaño, no está sola: observaciones recientes han revelado la presencia de una estrella mucho más pequeña, apodada Siwarha.

Representación artística de la estrella supergigante roja Betelgeuse con su compañera Siwarha en órbita. La compañera genera una estela de gas denso al atravesar la extensa atmósfera de Betelgeuse.

Crédito: NASA, ESA, Elizabeth Wheatley (STScI); Ciencia: Andrea Dupree (CfA)

Los astrónomos creen que esta compañera orbita alrededor de Betelgeuse en aproximadamente seis años. Incluso estaría lo bastante cerca como para atravesar las capas de gas más externas de la gigante. Su paso podría producir una estela, como un barco que deforma la superficie del agua detrás de sí.

Para buscar estas perturbaciones, un equipo estudió Betelgeuse con dos grandes redes de radiotelescopios, el VLA y ALMA. Entre 2021 y 2026, los investigadores observaron la estrella en diferentes frecuencias. Estas mediciones permiten observar varias profundidades de su inmensa atmósfera.

Observaron que la forma de esta atmósfera cambia con el tiempo. Aparece más alargada cuando Siwarha debería encontrarse a un lado de Betelgeuse, vista desde la Tierra. Vuelve a ser casi redonda cuando la pequeña estrella debería pasar por delante o por detrás de la gigante.

Imagen de Betelgeuse obtenida en ondas milimétricas por la red de radiotelescopios ALMA.

Crédito: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/E. O'Gorman/P. Kervella, CC BY 4.0.

Esta correspondencia refuerza la idea de que Siwarha perturba los gases de Betelgeuse. Sin embargo, los investigadores no la vieron directamente en estas imágenes de radio: es demasiado poco luminosa en estas longitudes de onda. Observan sobre todo los cambios de forma que podrían acompañar su desplazamiento. Su existencia también está respaldada por otras observaciones realizadas con telescopios ópticos.

Las nuevas mediciones también revelaron diferencias de temperatura entre las capas de gas. Algunas son sorprendentemente más frías que la superficie visible de la estrella. Estos resultados ayudarán a comprender cómo Betelgeuse se deshace de parte de su materia al final de su vida.

La supergigante acabará un día explotando como supernova, pero nada permite prever una explosión inminente. En cuanto a Siwarha, los astrónomos quieren seguir observando su órbita para comprobar que las deformaciones observadas se repiten efectivamente durante su paso.