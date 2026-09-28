🌿 Damit berauschte sich die Menschheit vor 25.000 Jahren

Tief abgenutzte Zähne haben Spuren einer psychoaktiven Gewohnheit bewahrt, die Jäger und Sammler vor 25.000 Jahren praktizierten.

Die Entdeckung stammt von der Insel Sulawesi in Indonesien. Die Forschenden untersuchten die Überreste zweier Menschen, die in dieser Region lange vor der Landwirtschaft lebten. Die ältere Person lebte vor 25.000 bis 16.000 Jahren. Die zweite lebte vor 7.600 bis 6.300 Jahren.

Geschälte Betelnusssamen in einer Hand.

Quelle: Adam Brumm

Ihre Zähne wiesen ungewöhnlich tiefe und abgerundete Rillen auf. Das Team untersuchte, welche wiederholte Bewegung eine solche Abnutzung verursachen könnte. Es kam zu dem Schluss, dass diese Menschen regelmäßig ganze Betelnüsse im Mund behalten und darauf gekaut hatten. Dabei handelt es sich um die Samen der Arekapalme Areca catechu, die heute noch in mehreren Regionen Asiens und des Pazifiks konsumiert werden.

Warum kann dieser Samen auf das Gehirn wirken? Er enthält Arekolin, eine Substanz, die die Aktivität des Nervensystems verändert. Heute wird die Betelnuss meist mit Kalk zubereitet, was bestimmte Wirkungen verstärkt und beschleunigt. Die prähistorischen Bewohner Sulawesis scheinen eine wesentlich einfachere Methode angewandt zu haben: Sie lutschten den Samen direkt.

Die Forschenden überprüften, ob diese Bewegung tatsächlich Arekolin freisetzen konnte. Sie legten Nüsse in künstlichen Speichel und untersuchten anschließend die entstandene Flüssigkeit im Labor. Die freigesetzte Menge war ausreichend, um auf Proteine einzuwirken, die an der Nervenaktivität beteiligt sind. Noch überzeugender war, dass Analysen Arekolin im Zahngewebe der untersuchten Menschen nachwiesen.

Diese Praxis blieb wahrscheinlich nicht ohne Folgen. Da die harten und abrasiven Samen ständig an den Zähnen lagen, höhlten sie deren Oberfläche aus. Bei manchen Personen konnte die Abnutzung so weit gehen, dass der innere Teil des Zahns freigelegt wurde. Das dürfte die Nahrungsaufnahme schmerzhaft gemacht und Infektionen begünstigt haben.

Ein Paradox könnte erklären, warum die Gewohnheit trotz dieser Schäden anhielt. Arekolin wirkt auch schmerzlindernd, und die frühen Bevölkerungen Sulawesis litten häufig unter Zahnproblemen. Die Forschenden vermuten daher, dass die Nuss zur Linderung von Zahnschmerzen gedient haben könnte. Langfristig konnte ihr Gebrauch den Zustand des Mundes jedoch verschlimmern.

Diese Entdeckung verschiebt das bisher bekannte Alter des regelmäßigen Betelnusskonsums deutlich nach hinten. Frühere archäologische Belege datierten diese Praxis meist wesentlich später, unter anderem weil sich die Samen nur selten über Jahrtausende erhalten. Die Zähne liefern hier eine dauerhafte physische Spur eines Verhaltens, das andernfalls verschwunden wäre.

Offen bleibt, wie weit diese Gewohnheit zurückreicht und wie sie sich verbreitete. Die Forschenden halten sie für den möglicherweise ältesten bekannten Beleg für den regelmäßigen Gebrauch einer psychoaktiven Pflanze. Weitere menschliche Überreste mit derselben Zahnabnutzung könnten nun in archäologischen Sammlungen Südostasiens untersucht werden.