🧪 Durch die Zerlegung von LSD erhalten sie ein Molekül mit entgegengesetzten Wirkungen

Durch das schrittweise Entfernen von Teilen des LSD haben Forschende ein Molekül erhalten, das entgegengesetzte Wirkungen wie die Ausgangssubstanz hervorruft. LSD wirkt im Gehirn, indem es sich an mehrere Rezeptoren auf den Zellen bindet und mehrere Reaktionen gleichzeitig auslöst.

Um herauszufinden, welche Teile des LSD für diese Reaktionen verantwortlich sind, wählte ein Team der University of California in Davis einen recht direkten Ansatz: Es zerlegte das Molekül Stück für Stück. Seine Struktur besteht aus mehreren miteinander verbundenen Atomgruppen. Die Forschenden entfernten einige davon und beobachteten anschließend, wie sich jede neue Version verhielt.

Die chemische Struktur von LSD in der Mitte wird in mehrere molekulare Analoga vereinfacht.

Quelle: Andras Domokos und Andrian G. Basargin / UC Davis.

Die Unterschiede zeigten sich schnell. Einige vereinfachte Moleküle behielten eine starke Wirkung auf den Rezeptor bei, der hauptsächlich mit den durch Psychedelika ausgelösten Halluzinationen in Verbindung gebracht wird. Andere verloren diese Eigenschaft weitgehend.

Zwei der gewonnenen Moleküle, UCD0094 und UCD0076 genannt, zeigten in den ersten Experimenten ein interessantes Wirkungsprofil.

Die größte Überraschung ging von UCD0076 aus. Bei Mäusen rief dieses Molekül Wirkungen hervor, die die Forschenden mit denen antipsychotischer Medikamente vergleichen. Anders gesagt: Durch das Entfernen bestimmter Teile eines für seine psychedelischen Wirkungen bekannten Moleküls erhielt das Team eine Verbindung, die sich in mehreren Tests fast entgegengesetzt verhielt.

Dieser Unterschied scheint mit der Art und Weise zusammenzuhängen, wie UCD0076 auf Serotonin wirkt. Das Molekül bindet sich vor allem an einen Rezeptor namens 5-HT2C, eine von zahlreichen Kontaktstellen, über die Serotonin im Gehirn wirkt. Dieser Rezeptor ist bereits Gegenstand der Forschung zu mehreren neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, insbesondere zu Schizophrenie.

UCD0076 ist allerdings weiterhin ein experimentelles Molekül. Die derzeitigen Ergebnisse stammen aus Laboruntersuchungen und Tests an Mäusen, nicht aus Studien mit Patientinnen und Patienten. Die Forschenden müssen nun weitere Varianten entwickeln und ihre Sicherheit, Wirkungsdauer sowie ihr Verhalten im Organismus untersuchen, bevor ein möglicher Versuch am Menschen in Betracht gezogen werden kann.