🌿 Esto es con lo que se drogaba la humanidad hace 25 000 años

Unos dientes profundamente desgastados han conservado la huella de un hábito psicoactivo practicado por cazadores-recolectores hace 25 000 años.

El descubrimiento procede de la isla de Sulawesi, en Indonesia. Los investigadores estudiaron los restos de dos personas que vivieron mucho antes de la agricultura en esta región. La más antigua está datada entre 25 000 y 16 000 años antes del presente. La segunda vivió entre 7 600 y 6 300 años antes del presente.

Semilla de nuez de areca pelada sostenida en una mano.

Crédito: Adam Brumm

Sus dientes presentaban surcos profundos y redondeados muy inusuales. El equipo buscó qué gesto repetido podía producir un desgaste semejante. Concluyó que estas personas habían mantenido y chupado regularmente nueces de areca enteras en la boca. Se trata de las semillas de la palmera Areca catechu, que todavía se consumen hoy en varias regiones de Asia y el Pacífico.

¿Por qué puede actuar esta semilla sobre el cerebro? Contiene arecolina, una sustancia que modifica la actividad del sistema nervioso. Hoy, la nuez de areca suele prepararse con cal, lo que refuerza y acelera algunos de sus efectos. Los habitantes prehistóricos de Sulawesi parecen haber empleado un método mucho más sencillo: chupaban directamente la semilla.

Los investigadores comprobaron que este gesto podía liberar realmente arecolina. Colocaron nueces en saliva artificial y después analizaron en el laboratorio el líquido obtenido. La cantidad liberada era suficiente para actuar sobre proteínas implicadas en la actividad nerviosa. Más convincente aún, los análisis detectaron arecolina en los tejidos dentales de las personas estudiadas.

Esta práctica probablemente no estaba exenta de consecuencias. Al permanecer contra los dientes, las semillas duras y abrasivas fueron excavando su superficie. En algunos individuos, el desgaste podía llegar a dejar expuesta la parte interna del diente. Esto debía hacer dolorosa la alimentación y favorecer las infecciones.

Una paradoja podría explicar por qué el hábito persistió a pesar de estos daños. La arecolina también tiene un efecto contra el dolor, y las poblaciones antiguas de Sulawesi sufrían con frecuencia problemas dentales. Por ello, los investigadores plantean que la nuez pudo servir para aliviar el dolor de muelas. A largo plazo, sin embargo, su uso podía empeorar el estado de la boca.

Este descubrimiento retrasa considerablemente la antigüedad conocida del uso habitual de la nuez de areca. Las pruebas arqueológicas anteriores situaban generalmente esta práctica mucho más tarde, sobre todo porque las semillas rara vez se conservan durante milenios. Los dientes proporcionan aquí una huella física duradera de un comportamiento que, de otro modo, habría desaparecido.

Queda por saber hasta dónde se remonta este hábito y cómo se difundió. Los investigadores consideran que podría constituir la evidencia más antigua conocida del uso habitual de una planta psicoactiva. Ahora podrían buscarse otros restos humanos con el mismo desgaste dental en las colecciones arqueológicas del sudeste asiático.