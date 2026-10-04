👓 Diese Brille bremst die Kurzsichtigkeit von Kindern deutlich

Eine anders konzipierte Brille könnte die Verschlimmerung der Kurzsichtigkeit im Kindesalter deutlich bremsen.

Eine in JAMA Ophthalmology veröffentlichte Studie begleitete 159 amerikanische Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Alle waren zu Beginn der Studie kurzsichtig. Die Hälfte erhielt klassische Brillen zur Korrektur der Fernsicht. Die anderen trugen Gläser mit 1.021 winzigen, besonderen optischen Zonen. Die Zuteilung der Brillen erfolgte nach dem Zufallsprinzip.

A. Die stark asphärische Geometrie verhindert eine einzige fokale Konvergenz.

B. Die Lichtstrahlen, die durch die Zone für einfaches Sehen dringen, laufen direkt auf der Netzhaut zusammen und sorgen für ein scharfes zentrales Bild. Die Lichtstrahlen, die durch die 1.021 stark asphärischen Linsen dringen, erzeugen ein Volumen myopischer Unschärfe (weiße Schale) vor der Netzhaut.

Um den Nutzen dieser Gläser zu verstehen, muss man zur Kurzsichtigkeit zurückkehren. Bei einer kurzsichtigen Person entsteht das Bild eines entfernten Gegenstands vor der Netzhaut, statt genau auf ihr. Im Kindesalter kann sich das Problem verstärken, wenn das Auge wächst und länger wird. Herkömmliche Brillen korrigieren zwar die Sicht, zielen aber nicht unbedingt darauf ab, diese Entwicklung zu verlangsamen.

Die neuen Gläser behalten in der Mitte eine Zone bei, die ein scharfes Bild liefert. Rundherum verändern sehr kleine, stark gekrümmte Linsen die Art und Weise, wie ein Teil des Lichts in das Auge eintritt. Sie erzeugen mehrere Fokuspunkte vor der Netzhaut. Diese Konstruktion soll das Signal begrenzen, das die Verlängerung des Auges fördert, und dem Kind gleichzeitig eine gute Sicht ermöglichen.

Nach zwei Jahren war der Unterschied zwischen den Gruppen deutlich. Die Kurzsichtigkeit hatte mit den untersuchten Gläsern im Durchschnitt um 0,25 Dioptrien zugenommen, gegenüber 0,90 Dioptrien mit den herkömmlichen Brillen. Das entspricht einer relativen Verringerung um 71 %. Die Dioptrie ist die Einheit, mit der die erforderliche Korrektur des Auges gemessen wird.

Die Forschenden maßen auch direkt die Länge des Auges. Sie hatte in der Gruppe mit den neuen Gläsern um 0,21 mm zugenommen, gegenüber 0,45 mm in der Kontrollgruppe. Die Verlängerung war somit um 53 % reduziert.

Die Behandlung scheint die Qualität der Korrektur nicht beeinträchtigt zu haben. Nach 24 Monaten war die mit den Brillen erzielte bestmögliche Sehschärfe in beiden Gruppen vergleichbar. Von den ursprünglich 159 eingeschlossenen Kindern absolvierten 135 die Untersuchung nach zwei Jahren. Die Studie wurde an neun Zentren in den USA durchgeführt. Dabei wussten weder die Teilnehmenden noch mehrere Mitglieder der Studienteams, welcher Glastyp zugeteilt worden war.

Diese Ergebnisse ergänzen frühere Studien, die unter anderem in China durchgeführt wurden und in denen diese Technologie das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bereits verlangsamt hatte. Die amerikanische Studie muss jedoch fortgesetzt werden: Die veröffentlichte Analyse umfasst 24 Monate, während das Protokoll eine Nachbeobachtung von bis zu 36 Monaten vorsieht. In diesem letzten Jahr soll beobachtet werden, ob der Abstand zwischen den beiden Gruppen bestehen bleibt.