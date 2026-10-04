👓 Estes óculos retardam fortemente a miopia das crianças

Um par de óculos concebido de outra forma poderia frear significativamente o agravamento da miopia durante a infância.

Um estudo publicado na JAMA Ophthalmology acompanhou 159 crianças americanas com idades entre 6 e 12 anos. Todas eram míopes no início do ensaio. Metade recebeu óculos clássicos para corrigir a visão de longe. As demais usaram lentes que incorporavam 1.021 minúsculas zonas ópticas especiais. A distribuição dos óculos foi feita aleatoriamente.

A. A geometria altamente asférica impede uma convergência focal única.

B. Os raios de luz que atravessam a zona de visão única convergem diretamente sobre a retina, garantindo uma imagem central nítida. Os raios que atravessam as 1.021 lentes altamente asféricas geram um volume de desfoque miópico (concha branca) diante da retina.

Para entender o interesse dessas lentes, é preciso voltar à miopia. Em uma pessoa míope, a imagem de um objeto distante se forma diante da retina, em vez de chegar precisamente sobre ela. Durante a infância, o problema pode se acentuar à medida que o olho cresce e se alonga. Os óculos habituais corrigem a visão, mas não procuram necessariamente retardar essa evolução.

As novas lentes mantêm no centro uma zona que produz uma imagem nítida. Ao redor, lentes muito pequenas e fortemente curvas modificam a maneira como parte da luz entra no olho. Elas produzem vários pontos de focalização diante da retina. Esse dispositivo foi concebido para limitar o sinal que favorece o alongamento do olho, permitindo ao mesmo tempo que a criança enxergue corretamente.

Após dois anos, a diferença entre os grupos era nítida. A miopia havia progredido em média 0,25 dioptria com as lentes estudadas, contra 0,90 dioptria com os óculos clássicos. Isso corresponde a uma redução relativa de 71%. A dioptria é a unidade usada para medir a correção necessária ao olho.

Os pesquisadores também mediram diretamente o comprimento do olho. Ele havia aumentado 0,21 mm no grupo equipado com as novas lentes, contra 0,45 mm no grupo de controle. O alongamento foi, portanto, reduzido em 53%.

O tratamento não parece ter prejudicado a qualidade da correção. Após 24 meses, a melhor acuidade visual obtida com os óculos era comparável nos dois grupos. Das 159 crianças incluídas inicialmente, 135 fizeram a avaliação após dois anos. O ensaio foi realizado em nove centros nos Estados Unidos, com participantes e vários membros das equipes sem conhecimento do tipo de lente atribuído.

Esses resultados complementam ensaios anteriores realizados especialmente na China, onde essa tecnologia já havia retardado a progressão da miopia. O estudo americano, no entanto, deve continuar: a análise publicada abrange 24 meses, enquanto o protocolo prevê um acompanhamento de até 36 meses. Esse último ano permitirá observar se a diferença entre os dois grupos se mantém.