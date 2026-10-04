👓 Ces lunettes ralentissent fortement la myopie des enfants

Une paire de lunettes conçue autrement pourrait freiner nettement l’aggravation de la myopie pendant l’enfance.

Une étude publiée dans JAMA Ophthalmology a suivi 159 enfants américains âgés de 6 à 12 ans. Tous étaient myopes au début de l’essai. La moitié a reçu des lunettes classiques corrigeant la vision de loin. Les autres ont porté des verres intégrant 1 021 minuscules zones optiques particulières. L’attribution des lunettes s’est faite au hasard.

A. La géométrie hautement asphérique empêche une convergence focale unique.

B. Les rayons lumineux traversant la zone de vision unique convergent directement sur la rétine, assurant une image centrale nette. Les rayons traversant les 1 021 lentilles hautement asphériques génèrent un volume de flou myopique (coquille blanche) devant la rétine.

Pour comprendre l’intérêt de ces verres, il faut revenir à la myopie. Chez une personne myope, l’image d’un objet éloigné se forme devant la rétine au lieu d’arriver précisément dessus. Pendant l’enfance, le problème peut s’accentuer à mesure que l’œil grandit et s’allonge. Les lunettes habituelles corrigent la vision, mais ne cherchent pas nécessairement à ralentir cette évolution.

Les nouveaux verres conservent au centre une zone qui donne une image nette. Autour, de très petites lentilles fortement incurvées modifient la manière dont une partie de la lumière entre dans l’œil. Elles produisent plusieurs points de focalisation devant la rétine. Ce dispositif est conçu pour limiter le signal favorisant l’allongement de l’œil, tout en laissant l’enfant voir correctement.

Après deux ans, la différence entre les groupes était nette. La myopie avait progressé en moyenne de 0,25 dioptrie avec les verres étudiés, contre 0,90 dioptrie avec les lunettes classiques. Cela correspond à une réduction relative de 71 %. La dioptrie est l’unité utilisée pour mesurer la correction nécessaire à l’œil.

Les chercheurs ont aussi mesuré directement la longueur de l’œil. Elle avait augmenté de 0,21 mm dans le groupe équipé des nouveaux verres, contre 0,45 mm dans le groupe témoin. L’allongement était donc réduit de 53 %.

Le traitement ne semble pas avoir dégradé la qualité de la correction. Après 24 mois, la meilleure acuité visuelle obtenue avec les lunettes était comparable dans les deux groupes. Sur les 159 enfants inclus au départ, 135 ont effectué l’évaluation à deux ans. L’essai a été mené dans neuf centres aux États-Unis, avec des participants et plusieurs membres des équipes ne connaissant pas le type de verre attribué.

Ces résultats complètent des essais antérieurs menés notamment en Chine, où cette technologie avait déjà ralenti la progression de la myopie. L’étude américaine doit cependant se poursuivre : l’analyse publiée porte sur 24 mois, alors que le protocole prévoit un suivi jusqu’à 36 mois. Cette dernière année permettra d’observer si l’écart entre les deux groupes se maintient.