👓 Estas gafas ralentizan considerablemente la miopía infantil

Unas gafas diseñadas de otra manera podrían frenar notablemente el empeoramiento de la miopía durante la infancia.

Un estudio publicado en JAMA Ophthalmology siguió a 159 niños estadounidenses de entre 6 y 12 años. Todos eran miopes al inicio del ensayo. La mitad recibió gafas convencionales para corregir la visión de lejos. Los demás llevaron lentes que integraban 1.021 diminutas zonas ópticas especiales. La asignación de las gafas se realizó al azar.

A. La geometría altamente asférica impide una convergencia focal única.

B. Los rayos de luz que atraviesan la zona de visión única convergen directamente sobre la retina, lo que garantiza una imagen central nítida. Los rayos que atraviesan las 1.021 lentes altamente asféricas generan un volumen de desenfoque miópico (capa blanca) delante de la retina.

Para entender el interés de estas lentes, hay que volver a la miopía. En una persona miope, la imagen de un objeto lejano se forma delante de la retina en lugar de llegar exactamente a ella. Durante la infancia, el problema puede acentuarse a medida que el ojo crece y se alarga. Las gafas habituales corrigen la visión, pero no buscan necesariamente ralentizar esta evolución.

Las nuevas lentes conservan en el centro una zona que proporciona una imagen nítida. Alrededor, unas lentes muy pequeñas y muy curvadas modifican la forma en que parte de la luz entra en el ojo. Producen varios puntos de enfoque delante de la retina. Este dispositivo está diseñado para limitar la señal que favorece el alargamiento del ojo, al tiempo que permite que el niño vea correctamente.

Después de dos años, la diferencia entre los grupos era clara. La miopía había progresado una media de 0,25 dioptrías con las lentes estudiadas, frente a 0,90 dioptrías con las gafas convencionales. Esto corresponde a una reducción relativa del 71 %. La dioptría es la unidad utilizada para medir la corrección que necesita el ojo.

Los investigadores también midieron directamente la longitud del ojo. Había aumentado 0,21 mm en el grupo equipado con las nuevas lentes, frente a 0,45 mm en el grupo de control. Por tanto, el alargamiento se redujo un 53 %.

El tratamiento no parece haber deteriorado la calidad de la corrección. Después de 24 meses, la mejor agudeza visual obtenida con las gafas era comparable en ambos grupos. De los 159 niños incluidos al inicio, 135 realizaron la evaluación a los dos años. El ensayo se llevó a cabo en nueve centros de Estados Unidos, con participantes y varios miembros de los equipos que desconocían el tipo de lente asignado.

Estos resultados complementan ensayos anteriores realizados principalmente en China, donde esta tecnología ya había ralentizado la progresión de la miopía. Sin embargo, el estudio estadounidense debe continuar: el análisis publicado abarca 24 meses, mientras que el protocolo prevé un seguimiento de hasta 36 meses. Este último año permitirá observar si la diferencia entre los dos grupos se mantiene.