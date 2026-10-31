🌊 Sechzehn Jahre nach der Katastrophe der Deepwater Horizon sind die Folgen weiterhin spürbar

Im April 2010 löste die Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon eine gewaltige Ölpest aus. Über Monate gelangte Öl ins Meer und erreichte nicht nur die Küsten, sondern auch die Tiefsee. Die sichtbaren Folgen gingen um die Welt.

Nach dieser Katastrophe untersuchten amerikanische Forschende mehr als ein Jahrzehnt lang die Meeresarten. Ihr besonderes Interesse galt Laternenfischen, Garnelen, Krill, Tintenfischen und anderen Tieren, die in der Tiefsee schwimmen. Diese Arten dienen zahlreichen Raubtieren, insbesondere Thunfischen und Walen, als Nahrung.

Die brennende Ölplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010

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Beim Vergleich der Beobachtungen unmittelbar nach der Katastrophe mit denen aus den folgenden Jahren entdeckte das Team einen erheblichen Rückgang. Je nach untersuchter Gruppe sanken die Bestände innerhalb von etwa dreieinhalb Jahren um 60 bis 85 %. Bei den Fischen insgesamt betrug der gemessene Rückgang etwa 63 %.

Die Forschenden setzten Netze ein, um Tiere zu fangen, und akustische Instrumente, um ihre Anwesenheit im Wasser festzustellen. Beide Methoden erzählen eine vergleichbare Geschichte: einen schnellen Zusammenbruch, auf den bis zu den letzten Beobachtungen im Jahr 2023 nur eine sehr geringe Erholung folgte.

Warum kam es zu einem solchen Rückgang? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler prüften mehrere natürliche Erklärungen, etwa die Wassertemperatur, Sauerstoffmangel oder die Verfügbarkeit von Nahrung. Keine davon stimmte gut mit der beobachteten Entwicklung überein. Die Ölpest von 2010 erscheint daher als wahrscheinlichste Erklärung.

Die Studie beweist jedoch nicht allein, dass das Öl all diese Verluste verursacht hat. Sie stellt vor allem einen starken zeitlichen Zusammenhang fest, der durch das Fehlen eines anderen überzeugenden natürlichen Faktors gestützt wird. Die möglichen Auswirkungen des Öls und der zur Verteilung der Verschmutzung eingesetzten Produkte lassen sich nur schwer voneinander trennen.

Das Phänomen betrifft nicht nur die kleinsten Tiere. Fische und Krebstiere dienen anderen, teilweise viel größeren Arten als Nahrung. Ein anhaltender Rückgang ihrer Häufigkeit könnte daher einen großen Teil der Nahrungskette schwächen.

Diese Studie zeigt, dass eine Katastrophe an der Meeresoberfläche in einer nahezu unsichtbaren Welt jahrelang Spuren hinterlassen kann. Sie erinnert auch daran, dass ein riesiger Lebensraum wie die Tiefsee nach einer starken Verschmutzung nicht unbedingt schnell zu seinem Gleichgewicht zurückfindet.