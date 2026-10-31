🌊 Dezesseis anos após a catástrofe da Deepwater Horizon, as consequências ainda presentes

Em abril de 2010, a explosão da plataforma petrolífera Deepwater Horizon provocou uma imensa maré negra. Durante meses, o petróleo se espalhou pelo mar, atingindo as costas, mas também as águas profundas. As consequências visíveis deram a volta ao mundo.

Após essa catástrofe, pesquisadores americanos estudaram as espécies oceânicas durante mais de uma década. Eles se interessaram especialmente pelos peixes-lanterna, camarões, krill, lulas e outros animais que nadam nas profundezas. Essas espécies servem de alimento para muitos predadores, especialmente atuns e cetáceos.

A plataforma petrolífera Deepwater Horizon em chamas em 2010

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Ao comparar as observações realizadas logo após a catástrofe com as dos anos seguintes, a equipe descobriu uma queda considerável. Dependendo dos grupos estudados, as populações diminuíram de 60% a 85% ao longo de um período de aproximadamente três anos e meio. Para os peixes em geral, a redução medida chegou a cerca de 63%.

Os pesquisadores usaram redes para coletar animais e instrumentos acústicos para detectar sua presença na água. Os dois métodos contam uma história semelhante: um colapso rápido, seguido de uma recuperação muito fraca até as últimas observações, em 2023.

Por que uma queda tão acentuada? Os cientistas examinaram várias explicações naturais, como a temperatura da água, a falta de oxigênio ou a disponibilidade de alimento. Nenhuma correspondia bem à evolução observada. A maré negra de 2010 aparece, portanto, como a explicação mais provável.

Mas o estudo, por si só, não demonstra que o petróleo causou todas essas perdas. Ele estabelece sobretudo uma forte coincidência temporal, apoiada pela ausência de outro fator natural convincente. Os possíveis efeitos do petróleo e dos produtos usados para dispersar a poluição continuam difíceis de separar.

O fenômeno não diz respeito apenas aos menores animais. Peixes e crustáceos alimentam outras espécies, às vezes muito maiores. Uma redução duradoura de sua abundância poderia, portanto, fragilizar boa parte da cadeia alimentar.

Este estudo mostra que uma catástrofe ocorrida na superfície pode deixar uma marca durante anos em um mundo quase invisível. Ele também lembra que um ambiente imenso como o oceano profundo não necessariamente recupera rapidamente seu equilíbrio após uma grande contaminação.