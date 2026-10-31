🌊 Dieciséis años después de la catástrofe de Deepwater Horizon, las consecuencias siguen presentes

En abril de 2010, la explosión de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon provocó una enorme marea negra. Durante meses, el petróleo se derramó en el mar, afectando a las costas, pero también a las aguas profundas. Las consecuencias visibles dieron la vuelta al mundo.

Después de esta catástrofe, unos investigadores estadounidenses estudiaron las especies oceánicas durante más de una década. Se interesaron especialmente por los peces linterna, las gambas, el kril, los calamares y otros animales que nadan en las profundidades. Estas especies sirven de alimento a numerosos depredadores, especialmente a los atunes y los cetáceos.

La plataforma petrolífera Deepwater Horizon en llamas en 2010

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Al comparar las observaciones realizadas justo después de la catástrofe con las de los años siguientes, el equipo descubrió un descenso considerable. Según los grupos estudiados, las poblaciones disminuyeron entre un 60 y un 85 % durante un periodo de aproximadamente tres años y medio. En el conjunto de los peces, el descenso medido alcanza cerca del 63 %.

Los investigadores utilizaron redes para recoger animales e instrumentos acústicos para detectar su presencia en el agua. Ambos métodos cuentan una historia comparable: un rápido colapso, seguido de una recuperación muy débil hasta las últimas observaciones, realizadas en 2023.

¿Por qué se produjo una disminución tan pronunciada? Los científicos examinaron varias explicaciones naturales, como la temperatura del agua, la falta de oxígeno o la disponibilidad de alimento. Ninguna encajaba bien con la evolución observada. Por tanto, la marea negra de 2010 aparece como la explicación más probable.

Pero el estudio no demuestra por sí solo que el petróleo causara todas estas pérdidas. Sobre todo, establece una fuerte coincidencia temporal, respaldada por la ausencia de otro factor natural convincente. Los posibles efectos del petróleo y de los productos utilizados para dispersar la contaminación siguen siendo difíciles de separar.

El fenómeno no afecta únicamente a los animales más pequeños. Los peces y los crustáceos alimentan a otras especies, algunas mucho más grandes. Por tanto, una disminución duradera de su abundancia podría debilitar una parte importante de la cadena alimentaria.

Este estudio muestra que una catástrofe ocurrida en la superficie puede dejar huella durante años en un mundo casi invisible. También recuerda que un entorno tan inmenso como el océano profundo no recupera necesariamente su equilibrio rápidamente después de una contaminación importante.