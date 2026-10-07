🐬 Dieser Delfin bringt Fische zum Erbrechen

Ein Delfin am Great Barrier Reef hat eine erstaunliche Methode entwickelt, um Nahrung zu bekommen, ohne seine Beute selbst zu fangen.

Bei dem Tier handelt es sich um einen männlichen Großen Tümmler, der regelmäßig in der Nähe von Lady Elliot Island in Australien beobachtet wird. Forschende und Einheimische kennen ihn unter dem Spitznamen Bubbles. Zwischen Juni 2021 und Oktober 2025 dokumentierten sie 20 Begegnungen, bei denen er sich für Schwärme von Großaugen-Stachelmakrelen interessierte.

Bubbles, der Große Tümmler, der in der Nähe von Lady Elliot Island beobachtet wurde, schwimmt zwischen Stachelmakrelen am Riff.

Bildnachweis: Mary Porter / Great Barrier Reef Foundation.

Elf dieser Beobachtungen endeten auf dieselbe Weise. Der Delfin verfolgte eine Stachelmakrele, bis sie die Nahrung ausspie, die sie kurz zuvor verschluckt hatte. Bubbles nahm diese Mahlzeit anschließend auf und ließ den Fisch weiterschwimmen. Auf den Videos war nie zu sehen, dass der Delfin die Stachelmakrele direkt fraß.

Um den Nutzen dieser Strategie zu verstehen, muss man das Verhalten dieser Fische betrachten. Die Stachelmakrelen versammeln sich in diesem Riffbereich in Schwärmen und stellen daher eine vorhersehbare Ressource dar. Wenn sie stark verfolgt werden, können sie kürzlich verschluckte Nahrung wieder ausspucken. Bubbles scheint gelernt zu haben, genau diese Reaktion auszunutzen.

Dieses Verhalten hat einen Namen: Kleptoparasitismus. Damit ist gemeint, dass ein Tier Nahrung stiehlt, die ein anderes Tier erlangt hat. Dieses Verhalten ist bei vielen Arten bekannt, insbesondere bei Vögeln. Bei Meeressäugern waren bereits mögliche Fälle beschrieben worden, ohne jedoch zu beobachten, dass die Angreifer anschließend die ausgespiene Nahrung verschluckten.

Die Forschenden stellten anhand der Markierungen an seiner Rückenflosse und einer V-förmigen Narbe sicher, dass es sich immer um denselben Delfin handelte. Während seiner Verfolgungsjagden erzeugt das Tier außerdem schnelle Serien von Echoortungsklicks und tiefe Laute. Die verfügbaren Daten erlauben jedoch nicht die Aussage, dass diese Laute selbst das Ausspucken der Nahrung auslösen.

Bubbles nimmt eine Großaugen-Stachelmakrele aus dem Schwarm ins Visier, verfolgt sie und nimmt anschließend die Nahrung auf, die sie wieder ausspuckt.

Bildnachweis: Michael Ingram, Edwards-Francis et al., Ecology and Evolution (2026).

Man könnte an eine zufällig ergriffene Gelegenheit denken. Die Wiederholung derselben Abfolge über mehrere Jahre spricht jedoch für ein erlerntes Verhalten. Der Delfin hält sich seit mindestens 2017 in diesem Teil der Insel auf. Den in der Studie beschriebenen lokalen Beobachtungen zufolge soll er diese Taktik regelmäßig mehrere Tage hintereinander wiederholen.

Es bleibt zu klären, welchen tatsächlichen Vorteil Bubbles davon hat. Die Autoren vermuten, dass der Diebstahl einer bereits gefangenen Beute weniger Energie erfordern könnte, als selbst zu jagen. Außerdem müssen weitere Delfine beobachtet werden, um herauszufinden, ob diese Technik eine individuelle Spezialität bleibt oder von Artgenossen erlernt und weitergegeben werden kann.