🐬 Ce dauphin fait vomir les poissons

Un dauphin de la Grande Barrière de corail a développé une méthode étonnante pour obtenir de la nourriture sans capturer lui-même ses proies.

L'animal est un grand dauphin mâle régulièrement observé près de Lady Elliot Island, en Australie. Les chercheurs et les habitués du lieu le connaissent sous le surnom de Bubbles. Entre juin 2021 et octobre 2025, ils ont documenté 20 rencontres durant lesquelles il s'intéressait à des bancs de carangues à gros yeux.

Bubbles, le grand dauphin observé près de Lady Elliot Island, nage au milieu de carangues sur le récif.

Crédit : Mary Porter / Great Barrier Reef Foundation.

Onze de ces observations se sont terminées de la même manière. Le dauphin poursuivait une carangue jusqu'à ce que celle-ci rejette la nourriture qu'elle venait d'avaler. Bubbles récupérait alors ce repas, puis laissait repartir le poisson. Les vidéos n'ont jamais montré le dauphin mangeant directement la carangue.

Pour comprendre l'intérêt de cette stratégie, il faut regarder le comportement de ces poissons. Les carangues se rassemblent en bancs dans cette zone du récif et constituent donc une ressource prévisible. Lorsqu'elles sont fortement poursuivies, elles peuvent rejeter ce qu'elles ont récemment avalé. Bubbles semble avoir appris à exploiter précisément cette réaction.

Ce comportement porte un nom : le kleptoparasitisme. Il consiste pour un animal à voler une nourriture obtenue par un autre. La pratique est connue chez de nombreuses espèces, notamment chez les oiseaux. Chez les mammifères marins, des cas possibles avaient déjà été rapportés, mais sans observer ensuite les agresseurs avaler la nourriture rejetée.

Les chercheurs ont vérifié qu'il s'agissait toujours du même dauphin grâce aux marques de sa nageoire dorsale et à une cicatrice en forme de V. Pendant ses poursuites, l'animal produit aussi des séries rapides de clics d'écholocalisation et des sons graves. Les données disponibles ne permettent toutefois pas d'affirmer que ces sons provoquent eux-mêmes le rejet de nourriture.

Bubbles cible une carangue à gros yeux dans le banc, la poursuit, puis récupère la nourriture qu’elle régurgite.

Crédit : Michael Ingram, Edwards-Francis et al., Ecology and Evolution (2026).

On pourrait penser à une occasion saisie par hasard. Pourtant, la répétition du même enchaînement pendant plusieurs années va dans le sens d'un comportement appris. Le dauphin fréquente cette partie de l'île depuis au moins 2017. Selon les observations locales rapportées dans l'étude, il reproduirait régulièrement cette tactique plusieurs jours de suite.

Reste à déterminer ce que Bubbles y gagne réellement. Les auteurs avancent que voler une proie déjà capturée pourrait demander moins d'énergie que de chasser seul. Il faudra aussi observer d'autres dauphins pour savoir si cette technique reste une spécialité individuelle ou si elle peut être apprise et transmise à des congénères.