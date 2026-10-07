🐬 Este golfinho faz os peixes vomitarem

Um golfinho da Grande Barreira de Corais desenvolveu um método surpreendente para obter alimento sem capturar suas próprias presas.

O animal é um golfinho-nariz-de-garrafa macho, observado regularmente perto da Ilha Lady Elliot, na Austrália. Os pesquisadores e frequentadores do local o conhecem pelo apelido Bubbles. Entre junho de 2021 e outubro de 2025, eles documentaram 20 encontros nos quais ele se interessava por cardumes de xarés-de-olhos-grandes.

Bubbles, o golfinho-nariz-de-garrafa observado perto da Ilha Lady Elliot, nada entre xarés no recife.

Crédito: Mary Porter / Great Barrier Reef Foundation.

Onze dessas observações terminaram da mesma maneira. O golfinho perseguia um xaré até que o peixe regurgitasse o alimento que acabara de engolir. Bubbles então recuperava essa refeição e deixava o peixe escapar. Os vídeos nunca mostraram o golfinho comendo diretamente o xaré.

Para entender o interesse por essa estratégia, é preciso observar o comportamento desses peixes. Os xarés se reúnem em cardumes nessa área do recife e, portanto, constituem um recurso previsível. Quando são perseguidos intensamente, podem regurgitar o que engoliram recentemente. Bubbles parece ter aprendido a explorar precisamente essa reação.

Esse comportamento tem um nome: cleptoparasitismo. Ele consiste em um animal roubar um alimento obtido por outro. A prática é conhecida em muitas espécies, especialmente entre as aves. Entre os mamíferos marinhos, possíveis casos já haviam sido relatados, mas sem observar depois os agressores engolindo o alimento regurgitado.

Os pesquisadores confirmaram que se tratava sempre do mesmo golfinho graças às marcas de sua nadadeira dorsal e a uma cicatriz em forma de V. Durante as perseguições, o animal também produz séries rápidas de cliques de ecolocalização e sons graves. No entanto, os dados disponíveis não permitem afirmar que esses sons provoquem, por si só, a regurgitação do alimento.

Bubbles escolhe um xaré-de-olhos-grandes no cardume, persegue-o e depois recupera o alimento que ele regurgita.

Crédito: Michael Ingram, Edwards-Francis et al., Ecology and Evolution (2026).

Pode-se pensar em uma oportunidade aproveitada por acaso. No entanto, a repetição da mesma sequência durante vários anos sugere um comportamento aprendido. O golfinho frequenta essa parte da ilha desde pelo menos 2017. Segundo as observações locais relatadas no estudo, ele reproduziria regularmente essa tática durante vários dias seguidos.

Ainda falta determinar o que Bubbles realmente ganha com isso. Os autores sugerem que roubar uma presa já capturada poderia exigir menos energia do que caçar sozinho. Também será necessário observar outros golfinhos para saber se essa técnica continua sendo uma especialidade individual ou se pode ser aprendida e transmitida a outros membros da espécie.