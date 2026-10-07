🐬 Este delfín hace vomitar a los peces

Un delfín de la Gran Barrera de Coral ha desarrollado un método sorprendente para obtener alimento sin capturar él mismo a sus presas.

El animal es un delfín mular macho observado regularmente cerca de la isla Lady Elliot, en Australia. Los investigadores y los visitantes habituales del lugar lo conocen con el apodo de Bubbles. Entre junio de 2021 y octubre de 2025, documentaron 20 encuentros en los que mostró interés por bancos de jureles de ojos grandes.

Bubbles, el delfín mular observado cerca de la isla Lady Elliot, nada entre jureles sobre el arrecife.

Crédito: Mary Porter / Great Barrier Reef Foundation.

Once de estas observaciones terminaron de la misma manera. El delfín perseguía a un jurel hasta que este expulsaba el alimento que acababa de ingerir. Bubbles recuperaba entonces esa comida y después dejaba marcharse al pez. Los vídeos nunca mostraron al delfín comiendo directamente el jurel.

Para entender el interés de esta estrategia, hay que observar el comportamiento de estos peces. Los jureles se reúnen en bancos en esta zona del arrecife y, por tanto, constituyen un recurso predecible. Cuando son perseguidos intensamente, pueden expulsar lo que han ingerido recientemente. Bubbles parece haber aprendido a aprovechar precisamente esta reacción.

Este comportamiento tiene un nombre: cleptoparasitismo. Consiste en que un animal roba un alimento obtenido por otro. Esta práctica es conocida en numerosas especies, especialmente entre las aves. En los mamíferos marinos ya se habían documentado posibles casos, pero sin observar después a los agresores tragarse el alimento expulsado.

Los investigadores comprobaron que siempre se trataba del mismo delfín gracias a las marcas de su aleta dorsal y a una cicatriz en forma de V. Durante sus persecuciones, el animal también produce rápidas series de clics de ecolocalización y sonidos graves. Sin embargo, los datos disponibles no permiten afirmar que esos sonidos provoquen por sí mismos la expulsión de alimento.

Bubbles se fija en un jurel de ojos grandes dentro del banco, lo persigue y después recupera el alimento que regurgita.

Crédito: Michael Ingram, Edwards-Francis et al., Ecology and Evolution (2026).

Podría pensarse que se trata de una oportunidad aprovechada por casualidad. Sin embargo, la repetición de la misma secuencia durante varios años apunta a un comportamiento aprendido. El delfín frecuenta esta parte de la isla desde al menos 2017. Según las observaciones locales recogidas en el estudio, repetiría regularmente esta táctica durante varios días seguidos.

Queda por determinar qué obtiene realmente Bubbles con ello. Los autores plantean que robar una presa ya capturada podría requerir menos energía que cazar por su cuenta. También habrá que observar a otros delfines para saber si esta técnica sigue siendo una especialidad individual o si puede aprenderse y transmitirse a otros miembros de la especie.