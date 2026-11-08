🩸 Diabetes: Ein Implantat, das den Blutzucker automatisch reguliert

Ein experimentelles Implantat hat den Blutzuckerspiegel diabetischer Mäuse gesenkt, ohne ihnen Medikamente zu verabreichen.

Diese Forschung wurde an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz durchgeführt. Die Wissenschaftler beschäftigten sich mit Typ-2-Diabetes, einer Krankheit, bei der der Blutzuckerspiegel zu hoch bleibt. Ihre Idee besteht darin, einen Teil dieses Zuckers direkt zu entfernen, anstatt auf die üblichen Mechanismen seiner Regulierung einzuwirken.

Zucker.

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Dafür entwickelten sie ein kleines implantierbares elektrisches Gerät. Seine Oberfläche kann Glukose in eine andere Substanz umwandeln, die Gluconat genannt wird. Im Gegensatz zu Glukose wird diese anschließend mit dem Urin ausgeschieden. Das Verfahren beruht nicht auf der Verabreichung von Insulin oder anderen therapeutischen Molekülen.

Das Implantat wird drahtlos mit Energie versorgt. Es kann mit einem Glukosesensor und einem Smartphone verbunden werden. Wenn der Sensor einen Anstieg des Blutzuckerspiegels feststellt, kann das System aktiviert werden. Es beendet seine Aktivität, sobald der Blutzuckerspiegel auf das vorgesehene Niveau zurückkehrt.

Diese automatische Steuerung ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Sie ermöglicht es, die Aktivität des Geräts an die Schwankungen des Blutzuckerspiegels anzupassen, insbesondere nach den Mahlzeiten. Die Forscher hoffen so zu verhindern, dass es unnötig arbeitet und die Zuckermenge im Blut zu stark reduziert.

Die ersten Versuche wurden in einem Laborbehälter mit fünf Litern Lösung durchgeführt. Anschließend untersuchte das Team das Gerät an Mäusen mit Typ-2-Diabetes. Ihr Glukosespiegel konnte während der Experimente reguliert werden.

Die Tiere verloren während der sechswöchigen Beobachtungszeit außerdem an Gewicht. Die Forscher beobachteten Anzeichen dafür, dass ihr Körper mehr Fett als Energiequelle nutzte. Während dieses begrenzten Zeitraums wurden keine nennenswerten unerwünschten Wirkungen festgestellt.

Das Gerät wurde noch nicht an menschlichen Patienten getestet. Insbesondere müssen seine langfristige Sicherheit und die Reaktion des Gewebes auf seine Anwesenheit untersucht werden.

Die Wissenschaftler möchten ihre Forschung fortsetzen, um ein mögliches Medizinprodukt zu entwickeln. In den nächsten Schritten muss ermittelt werden, ob dieser Ansatz eines Tages zusätzlich zu den bereits verfügbaren Diabetesbehandlungen eingesetzt werden kann.