💊 Eine einfache Behandlung verlängert die Lebensdauer um 17 %

Alte Mäuse lebten durchschnittlich vier Monate länger, nachdem sie eine Substanz erhalten hatten, die ein in ihrem Körper vorkommendes Enzym blockiert.

Beim Menschen wie bei Tieren geht das Altern mit zahlreichen Veränderungen einher. Die Muskeln verlieren an Kraft, das Gedächtnis kann weniger leistungsfähig werden, und die Zellen sammeln Schäden an. Forschende wollten herausfinden, ob die Wirkung auf ein einziges Enzym mehrere dieser Effekte gleichzeitig verlangsamen könnte.

Was wäre, wenn uns eine einfache Pille mehr als ein Jahrzehnt Lebenszeit schenken würde?

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Dieses Enzym heißt AEP oder Legumain. Es dient normalerweise dazu, bestimmte Proteine zu zerschneiden, unter anderem damit sie in den Zellen recycelt werden können. Seine Aktivität kann jedoch mit zunehmendem Alter steigen. Frühere Arbeiten brachten es mit mehreren Krankheiten und Mechanismen in Verbindung, die das Gewebe schwächen.

Das Team verwendete eine experimentelle Substanz namens #11a, die die Aktivität dieses Enzyms bremsen kann. Die Forschenden mischten sie dem Futter etwa 18 Monate alter Mäuse bei und beobachteten anschließend ihren Gesundheitszustand. Andere Mäuse im gleichen Alter erhielten normales Futter, um einen Vergleich zu ermöglichen.

Die Ergebnisse sind bemerkenswert: Die unbehandelten Tiere lebten durchschnittlich 24 Monate, während diejenigen, die die Substanz erhielten, 28 Monate alt wurden. Diese zusätzlichen vier Monate entsprechen einer Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer um etwa 17 %.

Die Auswirkungen beschränken sich nicht auf die Langlebigkeit. Die behandelten Mäuse zeigten auch weniger Anzeichen von Gebrechlichkeit und erzielten bei bestimmten körperlichen Tests und Gedächtnistests bessere Ergebnisse. Die Forschenden stellten Verbesserungen der Stoffwechselfunktion fest, insbesondere bei der Insulinreaktion, sowie eine Verringerung mehrerer Entzündungsmarker.

Wie könnte ein einziges Enzym auf so viele Funktionen wirken? Die Forschenden vermuten, dass seine übermäßige Aktivität wichtige Proteine schädigt, die für den Schutz der Zellen zuständig sind. Wird sie gebremst, könnten mehrere altersbedingte Prozesse begrenzt werden. Dieser Mechanismus muss jedoch durch weitere Experimente bestätigt werden.

Vor allem betreffen diese Ergebnisse ausschließlich Mäuse. Es gibt keinen Beleg dafür, dass diese Substanz beim Menschen sicher oder wirksam ist. Bevor eine Behandlung in Betracht gezogen werden kann, müssen ihre langfristigen Auswirkungen verstanden und muss überprüft werden, dass die Hemmung dieses Enzyms seine normalen Funktionen nicht beeinträchtigt. Ein Zugewinn von 17 % würde etwa 13 zusätzlichen Lebensjahren entsprechen.