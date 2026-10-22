🐘 Nach seinem Tod verändert der Kadaver eines Elefanten die Umwelt erheblich

In der Savanne hinterlässt ein Elefant noch mehr als acht Jahre nach seinem Tod deutliche Spuren.

Man weiß, dass Elefanten afrikanische Landschaften tiefgreifend verändern. Sie bewegen Äste, ernähren sich von Bäumen und graben nach Wasser. Doch ihr Einfluss endet nicht mit ihrem Leben. Forscher haben entdeckt, dass sich die Vegetation und die Böden am Ort des Todes eines Elefanten noch jahrelang weiter verändern.

Symbolbild Pixabay

Die Studie wurde im Kruger-Nationalpark in Südafrika durchgeführt. Die Forscher fanden mehrere Orte, an denen Elefanten verendet waren, einige erst vor Kurzem, andere schon vor längerer Zeit. Sie entnahmen Bodenproben und beobachteten die Pflanzen und Tiere, die diese Orte aufsuchen.

Zunächst verschwindet die Vegetation auf einer kleinen Fläche fast vollständig. Nach und nach reichert die vom Tier stammende organische Substanz den Boden an. Die Analysen zeigen, dass die Stickstoffmengen teilweise bis zu 3.000-mal höher sind als im benachbarten Boden.

Ein Boden mit einer derart hohen Nährstoffkonzentration wird für Pflanzen nicht sofort fruchtbarer. Im Gegenteil: Bestimmte Stoffe reichern sich in einem Maß an, das das Nachwachsen verlangsamt. Sehr aktive Mikroorganismen profitieren von diesen Bedingungen, doch nur wenige Arten dominieren, wodurch ihre Vielfalt abnimmt.

Knochen eines Elefanten in der Savanne des Kruger-Nationalparks in Südafrika. Noch Jahre nach dem Tod des Tieres kann die Zersetzung den Boden und die Vegetation verändern.

Foto: Forscher der University of California, Santa Barbara, veröffentlicht von UCSB News (2021).

Im Laufe der Monate und Jahre siedeln sich Gräser an und wachsen in diesem angereicherten Boden. Sie weisen einen hohen Nährstoffgehalt auf und ziehen grasende Tiere an, die zum Fressen an diesen Ort zurückkehren.

Diese häufige Nutzung trägt dazu bei, das Phänomen zu verlängern. Indem sie dort fressen, bringen die Pflanzenfresser ebenfalls organische Substanz in den Boden ein. Dennoch sind die Pflanzen nicht unbedingt vielfältiger: Einige besonders schnell wachsende Arten nehmen fast den gesamten Platz ein.

Am überraschendsten ist die Dauer dieses Effekts. Acht Jahre nach dem Tod eines Elefanten sind die Unterschiede in der Zusammensetzung des Bodens, der Vegetation und beim Auftreten von Pflanzenfressern noch sichtbar. Das Team weiß noch nicht genau, wann der Ort wieder seinen ursprünglichen Zustand erreicht.

Diese Beobachtungen zeigen, dass ein großes Tier noch lange nach seinem Tod zum Gleichgewicht seiner Umwelt beiträgt. Sie laden auch dazu ein, die ökologische Rolle der Elefanten anders zu betrachten – selbst dann, wenn die Spuren ihrer Anwesenheit als solche mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar sind.