🐘 Après sa mort, la dépouille d'un éléphant modifie considérablement l'environnement

Dans la savane, un éléphant laisse des traces importantes pendant plus de huit ans après sa mort.

On sait que les éléphants modifient profondément les paysages africains. Ils déplacent des branches, se nourrissent d'arbres et creusent pour trouver de l'eau. Mais leur influence ne s'arrête pas au terme de leur vie. Des chercheurs ont découvert que la végétation et les sols continuent à changer pendant des années à l'endroit où un éléphant a disparu.

Image d'illustration Pixabay

L'étude s'est déroulée dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud. Les chercheurs ont retrouvé plusieurs sites où des éléphants avaient terminé leur vie, certains très récemment et d'autres depuis longtemps. Ils ont prélevé de la terre et observé les plantes et les animaux qui fréquentent ces endroits.

Dans les premiers temps, la végétation disparaît presque complètement sur une petite surface. Puis, peu à peu, la matière organique issue de l'animal enrichit le sol. Les analyses révèlent des quantités d'azote parfois jusqu'à 3 000 fois supérieures à celles du terrain voisin.

Un sol aussi chargé ne devient pas immédiatement plus fertile pour les plantes. Au contraire, certaines substances s'y accumulent à des niveaux qui ralentissent la repousse. Des microbes très actifs profitent de ces conditions, mais seules quelques espèces dominent, ce qui réduit leur diversité.

Ossements d’un éléphant dans la savane du parc national Kruger, en Afrique du Sud. Des années après la mort de l’animal, la décomposition peut encore modifier le sol et la végétation.

Photo : chercheurs de l’Université de Californie à Santa Barbara, publiée par UCSB News (2021).

Avec les mois et les années, des herbes s'installent et poussent dans ce sol enrichi. Elles présentent une teneur élevée en nutriments et attirent les animaux qui broutent, lesquels reviennent manger à cet endroit.

Cette fréquentation contribue à prolonger le phénomène. En venant se nourrir, les herbivores apportent également de la matière organique au sol. Pourtant, les plantes ne sont pas forcément plus variées : certaines espèces très rapides à pousser occupent presque toute la place.

Le plus surprenant est la durée de cet effet. Huit ans après la disparition d'un éléphant, les différences restent visibles dans la composition du sol, la végétation et la fréquentation des herbivores. L'équipe ne sait pas encore exactement quand l'endroit retrouve son état initial.

Ces observations montrent qu'un grand animal continue à participer à l'équilibre de son environnement longtemps après la fin de sa vie. Elles invitent aussi à regarder autrement le rôle écologique des éléphants, y compris lorsque les traces de leur présence ne sont plus visibles en tant que telles à l'œil nu.