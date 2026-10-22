🐘 Após sua morte, a carcaça de um elefante modifica consideravelmente o ambiente

Na savana, um elefante deixa marcas importantes por mais de oito anos após sua morte.

Sabemos que os elefantes modificam profundamente as paisagens africanas. Eles deslocam galhos, alimentam-se de árvores e cavam para encontrar água. Mas sua influência não termina com o fim de sua vida. Pesquisadores descobriram que a vegetação e os solos continuam mudando durante anos no local onde um elefante morreu.

Imagem ilustrativa Pixabay

O estudo foi realizado no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Os pesquisadores encontraram vários locais onde elefantes haviam morrido, alguns muito recentemente e outros há bastante tempo. Eles coletaram amostras de terra e observaram as plantas e os animais que frequentam esses locais.

No início, a vegetação desaparece quase completamente em uma pequena área. Depois, pouco a pouco, a matéria orgânica proveniente do animal enriquece o solo. As análises revelam quantidades de nitrogênio às vezes até 3.000 vezes superiores às do terreno vizinho.

Um solo tão carregado não se torna imediatamente mais fértil para as plantas. Pelo contrário, algumas substâncias se acumulam nele em níveis que retardam a regeneração. Micróbios muito ativos se beneficiam dessas condições, mas apenas algumas espécies predominam, o que reduz sua diversidade.

Ossos de um elefante na savana do Parque Nacional Kruger, na África do Sul. Anos após a morte do animal, a decomposição ainda pode modificar o solo e a vegetação.

Foto: pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Barbara, publicada pela UCSB News (2021).

Com o passar dos meses e dos anos, gramíneas se estabelecem e crescem nesse solo enriquecido. Elas apresentam alto teor de nutrientes e atraem os animais que pastam, os quais voltam a comer nesse local.

Essa frequência contribui para prolongar o fenômeno. Ao se alimentarem, os herbívoros também levam matéria orgânica ao solo. No entanto, as plantas não são necessariamente mais variadas: algumas espécies que crescem muito rapidamente ocupam quase todo o espaço.

O mais surpreendente é a duração desse efeito. Oito anos após o desaparecimento de um elefante, as diferenças continuam visíveis na composição do solo, na vegetação e na presença de herbívoros. A equipe ainda não sabe exatamente quando o local recupera seu estado inicial.

Essas observações mostram que um grande animal continua participando do equilíbrio de seu ambiente por muito tempo após o fim de sua vida. Elas também nos convidam a olhar de outra forma para o papel ecológico dos elefantes, inclusive quando os vestígios de sua presença já não são visíveis como tais a olho nu.