🐘 Después de su muerte, los restos de un elefante modifican considerablemente el entorno

En la sabana, un elefante deja huellas importantes durante más de ocho años después de su muerte.

Se sabe que los elefantes modifican profundamente los paisajes africanos. Mueven ramas, se alimentan de árboles y excavan para encontrar agua. Pero su influencia no termina al final de su vida. Unos investigadores han descubierto que la vegetación y los suelos continúan cambiando durante años en el lugar donde desapareció un elefante.

Imagen ilustrativa de Pixabay

El estudio se llevó a cabo en el parque nacional Kruger, en Sudáfrica. Los investigadores encontraron varios lugares donde habían muerto elefantes, algunos muy recientemente y otros hacía mucho tiempo. Tomaron muestras de tierra y observaron las plantas y los animales que frecuentan estos lugares.

Al principio, la vegetación desaparece casi por completo en una pequeña superficie. Después, poco a poco, la materia orgánica procedente del animal enriquece el suelo. Los análisis revelan cantidades de nitrógeno a veces hasta 3 000 veces superiores a las del terreno vecino.

Un suelo tan cargado no se vuelve inmediatamente más fértil para las plantas. Al contrario, algunas sustancias se acumulan en él hasta alcanzar niveles que ralentizan el rebrote. Unos microbios muy activos aprovechan estas condiciones, pero solo dominan unas pocas especies, lo que reduce su diversidad.

Restos óseos de un elefante en la sabana del parque nacional Kruger, en Sudáfrica. Años después de la muerte del animal, la descomposición todavía puede modificar el suelo y la vegetación.

Foto: investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara, publicada por UCSB News (2021).

Con el paso de los meses y los años, las hierbas se instalan y crecen en este suelo enriquecido. Presentan un alto contenido de nutrientes y atraen a los animales que pastan, que regresan a alimentarse en este lugar.

Esta frecuentación contribuye a prolongar el fenómeno. Al acudir a alimentarse, los herbívoros también aportan materia orgánica al suelo. Sin embargo, las plantas no son necesariamente más variadas: algunas especies que crecen muy rápido ocupan casi todo el espacio.

Lo más sorprendente es la duración de este efecto. Ocho años después de la desaparición de un elefante, las diferencias siguen siendo visibles en la composición del suelo, la vegetación y la presencia de herbívoros. El equipo aún no sabe exactamente cuándo recupera el lugar su estado inicial.

Estas observaciones muestran que un animal grande continúa participando en el equilibrio de su entorno mucho tiempo después del final de su vida. También invitan a observar de otra manera el papel ecológico de los elefantes, incluso cuando las huellas de su presencia ya no son visibles como tales a simple vista.