☄️ Bei der Beobachtung von Galaxien entdeckt Euclid einen neuen Kometen

Das europäische Weltraumteleskop Euclid hat eine ganz bestimmte Aufgabe: Es soll einen riesigen Teil des Himmels fotografieren, um besser zu verstehen, wie sich das Universum entwickelt hat. Es beobachtet vor allem sehr weit entfernte Galaxien, die Milliarden Lichtjahre entfernt sind. Doch im September geriet ein deutlich näher gelegenes Objekt auf seine Aufnahmen.

Alles beginnt damit, dass ein Computerprogramm auf mehreren Fotografien eine kleine Spur entdeckt. Mikko Pöntinen, Doktorand an der Universität Helsinki, entwickelte dieses Werkzeug, um Objekte zu finden, die sich vor den Galaxien bewegen. Bei der Untersuchung der Bilder bemerkt er, dass eine Art diffuser Nebel die Spur umgibt.

Offizielle Illustration der Weltraummission Euclid zur Kartierung von Galaxien und des fernen Universums.

Quelle: ESA, über Wikimedia Commons.

Wikimedia-Bild

Das ist ein charakteristisches Zeichen für Kometen. Diese kleinen Himmelskörper enthalten unter anderem Eis und Staub. Wenn das Eis zu Gas wird, kann es Staub mitreißen und einen mehr oder weniger ausgeprägten Hof um den Kern bilden. Die Forschenden überprüften daraufhin, dass kein bereits katalogisierter Komet und kein bekannter Asteroid zu diesem Objekt passte.

Die Entdeckung wurde am 8. Oktober 2026 vom Minor Planet Center bestätigt, der internationalen Organisation, die Beobachtungen kleiner Körper des Sonnensystems sammelt. Der Neuzugang erhielt den Namen C/2026 S1 (Euclid). Er ist auf 16 Bildern zu sehen, die zwischen dem 16. und 24. September aufgenommen wurden.

Zum Zeitpunkt der Beobachtungen befand sich der Komet etwa 1,3 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Er folgt einer stark geneigten Bahn im Verhältnis zu der Ebene, in der die Planeten umlaufen. Seine Reise um die Sonne würde mehrere tausend Jahre dauern, auch wenn die Astronomen seine Umlaufbahn noch genauer bestimmen müssen.

Genau das macht die Entdeckung so überraschend. Euclid meidet möglichst die Himmelsregionen, in denen sich Planeten, Asteroiden und Kometen konzentrieren. Diese nahen Objekte können seine Beobachtungen der Galaxien stören. Außerdem kehrt das Teleskop nicht regelmäßig an denselben Ort zurück, um ihre Bewegungen zu verfolgen.

Dennoch geriet dieser Komet mehrmals in sein Sichtfeld. Dieser glückliche Zufall zeigt, dass Euclid auch zur Entdeckung von Objekten im Sonnensystem beitragen kann. Astronomen auf der Erde können sie anschließend beobachten, um ihre Bahn besser zu bestimmen.

Die ESA sieht darin insbesondere eine Möglichkeit, künftige Missionen zu Kometen vorzubereiten, etwa Comet Interceptor, die dafür entwickelt wurde, auf ein noch wenig erforschtes Objekt zu treffen. Dieser neue Komet eignet sich nicht für diese Mission. Er zeigt jedoch, dass ein Teleskop, das auf die Weiten des Universums ausgerichtet ist, auch viel näher bei uns Entdeckungen machen kann.