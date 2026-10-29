☄️ Ao observar galáxias, Euclid descobre um novo cometa

O telescópio espacial europeu Euclid tem uma missão bem definida: fotografar uma imensa parte do céu para compreender melhor como o Universo evoluiu. Ele observa sobretudo galáxias muito distantes, a bilhões de anos-luz. Mas, em setembro, um objeto muito mais próximo apareceu em suas imagens.

Tudo começa quando um programa de computador detecta um pequeno rastro em várias fotografias. Mikko Pöntinen, doutorando na Universidade de Helsinque, desenvolveu essa ferramenta para encontrar objetos que se deslocam diante das galáxias. Ao examinar as imagens, ele percebe que uma espécie de nuvem difusa envolve o rastro.

Ilustração oficial da missão espacial Euclid, dedicada ao mapeamento das galáxias e do Universo distante.

Crédito: ESA, via Wikimedia Commons.

Imagem da Wikimedia

Esse é um sinal característico dos cometas. Esses pequenos corpos contêm, entre outras coisas, gelo e poeira. Quando o gelo se transforma em gás, ele pode arrastar poeira e formar um halo mais ou menos pronunciado ao redor do núcleo. Os pesquisadores então verificaram que nenhum cometa ou asteroide já catalogado correspondia a esse objeto.

A descoberta foi confirmada em 8 de outubro de 2026 pelo Minor Planet Center, a organização internacional responsável por reunir observações dos pequenos corpos do Sistema Solar. A nova visitante recebeu o nome de C/2026 S1 (Euclid). Ela aparece em 16 imagens capturadas entre 16 e 24 de setembro.

No momento das observações, o cometa estava a aproximadamente 1,3 bilhão de quilômetros da Terra. Ele segue uma trajetória muito inclinada em relação ao plano em que os planetas orbitam. Sua viagem ao redor do Sol duraria vários milhares de anos, embora os astrônomos ainda precisem determinar melhor sua órbita.

É justamente isso que torna a descoberta surpreendente. O Euclid evita, tanto quanto possível, as regiões do céu onde se concentram planetas, asteroides e cometas. Esses objetos próximos podem atrapalhar suas observações das galáxias. O telescópio também não retorna regularmente ao mesmo lugar para acompanhar seus deslocamentos.

Ainda assim, esse cometa apareceu em seu campo de visão várias vezes. Essa feliz coincidência mostra que o Euclid também pode contribuir para a descoberta de objetos do Sistema Solar. Em seguida, os astrônomos em terra poderão observá-los para determinar melhor sua trajetória.

A ESA vê nisso, especialmente, uma forma de preparar futuras missões rumo aos cometas, como a Comet Interceptor, projetada para encontrar um objeto ainda pouco estudado. Esse novo cometa não é adequado para essa missão. Ainda assim, ele prova que um telescópio voltado para os confins do Universo também pode fazer descobertas muito mais próximas de nós.